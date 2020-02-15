15 Şubat 2020, Cumartesi
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Adana'da yapılan terör operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2020 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020
TERÖRİSTLERE ŞAFAK BASKINI!

'da üzerinden terör örgütü / propagandası yapan 8 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı. Güvenlik güçleri 2 zanlıyı yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, üzerinden terör örgütü / propagandası yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da yapılan terör operasyonunda 8 şüpheli yakalandı ADANA'DA YAPILAN TERÖR OPERASYONUNDA 8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

ŞAFAK VAKTI BASKIN

Ekipler, sosyal medya aracılığıyla terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru göstermeye, övemeye ve teşvik etmeye çalıştığı iddia edilen 10 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi.

8 KİŞİ YAKALANDI

Özel harekat polislerinin de desteğiyle kent merkezinde ve Ceyhan ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

POLİS PEŞLERİNDE

Adreslerde yapılan aramada, iki hafıza kartı ile dijital doküman, bir ruhsatsız tabanca ve 6 mermi ele geçirildi. Polis, hakkında gözaltı kararı bulunan 2 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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