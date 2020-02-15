Kayseri'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 15.02.2020
Kayseri'de otomobilin çarptığı yayalardan biri hayatını kaybederken diğeri de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Ümit İ. (25) idaresindeki 66 AY 546 plakalı otomobil, merkez Melikgazi ilçesi Miralay Nazımbey Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Fatma İsmailoğulları (37) ve Hatice Güneri'ye (70) çarptı.
HAYATA VEDA ETTİ
Sağlık ekiplerince kentteki bir özel hastaneye kaldırılan Güneri, müdahalaeye rağmen kurtarılamadı. Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan İsmailoğulları'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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