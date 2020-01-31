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Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: TL'ye geçiş hızlandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.01.2020
TL'YE GEÇİŞ HIZLANDI

Başkanı Murat Uysal, enflasyonun yıl sonunda yüzde 8.2 olarak gerçekleşeceğinin ve 2021 sonunda ise yüzde 5.4'e gerileyeceğinin tahmin edildiğini belirterek, "Tahminlerde değişiklik yapmadık" dedi. Uysal, geçen yılın Haziran sonu itibarıyla TL mevduatlarda yüzde 20-21 artış görülürken, yabancı para mevduatlardaki yükselişin yüzde 5 düzeyinde kaldığına dikkat çekti.

Başkanı Murat Uysal, enflasyonun yıl sonunda yüzde 8.2 olarak gerçekleşeceğinin ve 2021 sonunda ise yüzde 5.4'e gerileyeceğinin tahmin edildiğini belirterek, "Tahminlerde değişiklik yapmadık" dedi. Uysal, geçen yılın Haziran sonu itibarıyla TL mevduatlarda yüzde 20-21 artış görülürken, yabancı para mevduatlardaki yükselişin yüzde 5 düzeyinde kaldığına dikkat çekti.


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