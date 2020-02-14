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Bakan Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Münih'te görüşecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2020 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020
ÇAVUŞOĞLU VE LAVROV MÜNİH'TE GÖRÜŞECEK

, ile pazar günü Münih'te bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede 'de yaşanan gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Reuters'ın haber ajansının geçtiği son dakika bilgisine göre; , Sergey Lavrov ile Münih'te bir görüşme gerçekleştirecek.

ESAD UNSURLARI YOK EDİLDİ

'de Esad rejiminin Türk askerlerini hedef almasından sonra tansiyon yükselmişti. , yaptığı açıklamalarda 300'e yakın Esad unsurunun etkisiz hale getirildiğini ifade etmişti.

"HER YERDE VURURUZ" MESAJI

Başkan çarşamba günü AK PArti grup toplantısında yaptığı açıklamada, 'Bugüne kadar İdlib'de verdiğimiz şehit sayısı 14'ü buldu. Bu süreçte gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde bugünden itibaren İdlib ve Soçi muhtırası sınırlarıyla bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum'' ifadelerini kullanmıştı. , Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yapacağı görüşmede İdlib konusunun ele alınacağı gelen bilgiler arasında...

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