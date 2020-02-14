Bakan Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Münih'te görüşecek

Reuters'ın haber ajansının geçtiği son dakika bilgisine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Münih'te bir görüşme gerçekleştirecek.

ESAD UNSURLARI YOK EDİLDİ

İdlib'de Esad rejiminin Türk askerlerini hedef almasından sonra tansiyon yükselmişti. Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamalarda 300'e yakın Esad unsurunun etkisiz hale getirildiğini ifade etmişti.

"HER YERDE VURURUZ" MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan çarşamba günü AK PArti grup toplantısında yaptığı açıklamada, 'Bugüne kadar İdlib'de verdiğimiz şehit sayısı 14'ü buldu. Bu süreçte gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde bugünden itibaren İdlib ve Soçi muhtırası sınırlarıyla bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum'' ifadelerini kullanmıştı. Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yapacağı görüşmede İdlib konusunun ele alınacağı gelen bilgiler arasında...