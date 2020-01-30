Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'dan önemli açıklamalar
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyon Raporu 2020-I Bilgilendirme Toplantısı"nda konuşuyor. Murat Uysal, "Küresel ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler son dönemde kısmen azalmakla birlikte önemini korudu. Küresel enflasyona ilişkin riskleri dengeli olarak değerlendiriyoruz." dedi. Uysal ayrıca, "Türkiye'nin risk primi bir önceki rapora göre belirgin oranda geriledi. Türkiye'de kredi büyümesi hız kazandı. Enflasyon beklentilerinde iyileşme genele yayılarak devam etti. Enflasyonun 2020 yıl sonunda %8,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. " ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal yılın ilk Enflasyon Raporu'nu açıklıyor. Başkan Uysal, "Küresel enflasyona ilişkin riskleri dengeli olarak değerlendiriyoruz. Gelişen ülkelere özgü kırılganlıklar büyüme görünümünü etkileyebilir." ifadelerini kullandı.
Murat Uysal, "Türkiye'nin risk primi bir önceki rapora göre belirgin oranda geriledi. Türkiye'de kredi büyümesi hız kazandı. Enflasyon beklentilerinde iyileşme genele yayılarak devam etti. Enflasyonun 2020 yıl sonunda %8,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. " diye konuştu.
Merkez Bankası Murat Başkan Uysal'ın açıklamaları şöyle:
Küresel ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler son dönemde kısmen azalmakla birlikte önemini korudu. Küresel enflasyona ilişkin riskleri dengeli olarak değerlendiriyoruz. Gelişen ülkelere özgü kırılganlıklar büyüme görünümünü etkileyebilir.
Gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımlarında bir miktar toparlanma gözledik. Türkiye'nin risk primi bir önceki rapora göre belirgin oranda geriledi. Türkiye'de kredi büyümesi hız kazandı.
"CARİ İŞLEMLER DENGESİ..."
Enflasyon beklentilerinde iyileşme genele yayılarak devam etti. Veriler büyümenin iç talep kaynaklı güç kazandığına işaret ediyor. Net ihracatın büyümeye katkısının azaldığını görüyoruz. Cari işlemler dengesinin ılımlı bir seyir izleyeceğini öngörüyoruz.
KREDİ FAİZLERİ BELİRGİN ÖLÇÜDE GERİLEDİ
Enflasyon beklentileri ve risk priminde düşüşün katkısıyla TL risk eğrisi tüm vadelerde geriledi. Ülke risk primi uzun vadeli faizlerin düşmesinde belirleyici oldu. Kredi faizleri belirgin ölçüde geriledi ve kredi kanalının büyümeye desteği arttı.
YURT İÇİ TALEBİ BELİRGİN ÖLÇEKTE DESTEKLEDİ
Zorunlu karşılık adımları kredilerdeki canlanmaya katkıda bulundu. Gıda enflasyonu işlenmemiş gıda kaynaklı yükseldi. Son çeyrekten itibaren iktisadi faaliyetin güç kazandığı görülüyor. Finansal koşullardaki iyileşme yurt içi talebi belirgin ölçekte destekledi.
"ENFLASYONUN 2020 YIL SONUNDA..."
Net ihracatın büyümeye katkısı azalmaya devam ediyor. Yıllıklandırılmış cari işlemler dengesinde düşüş gözleniyor. Enflasyonun 2020 yıl sonunda %8,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. (önceki %8,2)
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