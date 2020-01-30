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Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'dan önemli açıklamalar

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.01.2020 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020
MB'DEN ENFLASYON AÇIKLAMASI!

Başkanı , " 2020-I Bilgilendirme Toplantısı"nda konuşuyor. Murat Uysal, " politikalarına ilişkin belirsizlikler son dönemde kısmen azalmakla birlikte önemini korudu. olarak değerlendiriyoruz." dedi. Uysal ayrıca, "'nin risk primi bir önceki rapora göre belirgin oranda geriledi. Türkiye'de kredi büyümesi hız kazandı. beklentilerinde iyileşme genele yayılarak devam etti. Enflasyonun 2020 yıl sonunda %8,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. " ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Başkanı yılın ilk 'nu açıklıyor. Başkan Uysal, " olarak değerlendiriyoruz. Gelişen ülkelere özgü kırılganlıklar büyüme görünümünü etkileyebilir." ifadelerini kullandı.

Murat Uysal, "Türkiye'nin risk primi bir önceki rapora göre belirgin oranda geriledi. Türkiye'de kredi büyümesi hız kazandı. beklentilerinde iyileşme genele yayılarak devam etti. Enflasyonun 2020 yıl sonunda %8,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. " diye konuştu.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'dan önemli açıklamalar MERKEZ BANKASI BAŞKANI MURAT UYSAL'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Merkez Bankası Murat Başkan Uysal'ın açıklamaları şöyle:

politikalarına ilişkin belirsizlikler son dönemde kısmen azalmakla birlikte önemini korudu. Küresel enflasyona ilişkin riskleri dengeli olarak değerlendiriyoruz. Gelişen ülkelere özgü kırılganlıklar büyüme görünümünü etkileyebilir.

Gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımlarında bir miktar toparlanma gözledik. Türkiye'nin risk primi bir önceki rapora göre belirgin oranda geriledi. Türkiye'de kredi büyümesi hız kazandı.

"CARİ İŞLEMLER DENGESİ..."

etti. Veriler büyümenin iç talep kaynaklı güç kazandığına işaret ediyor. Net ihracatın büyümeye katkısının azaldığını görüyoruz. Cari işlemler dengesinin ılımlı bir seyir izleyeceğini öngörüyoruz.

KREDİ FAİZLERİ BELİRGİN ÖLÇÜDE GERİLEDİ

Enflasyon beklentileri ve risk priminde düşüşün katkısıyla TL risk eğrisi tüm vadelerde geriledi. Ülke risk primi uzun vadeli faizlerin düşmesinde belirleyici oldu. Kredi faizleri belirgin ölçüde geriledi ve kredi kanalının büyümeye desteği arttı.

YURT İÇİ TALEBİ BELİRGİN ÖLÇEKTE DESTEKLEDİ

Zorunlu karşılık adımları kredilerdeki canlanmaya katkıda bulundu. Gıda enflasyonu işlenmemiş gıda kaynaklı yükseldi. Son çeyrekten itibaren iktisadi faaliyetin güç kazandığı görülüyor. Finansal koşullardaki iyileşme yurt içi talebi belirgin ölçekte destekledi.

"ENFLASYONUN 2020 YIL SONUNDA..."

Net ihracatın büyümeye katkısı azalmaya devam ediyor. Yıllıklandırılmış cari işlemler dengesinde düşüş gözleniyor. Enflasyonun 2020 yıl sonunda %8,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. (önceki %8,2)

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