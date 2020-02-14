14 Şubat 2020, Cuma
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İdlib'de 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2020 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020
63 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

" bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir."

Son dakika: 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi! Video SON DAKİKA: 63 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ! VİDEO
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