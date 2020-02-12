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Son dakika: İdlib'de 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2020 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020
İDLİB'DE 55 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son dakika haberi... yapılan açıklamada, " bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; bugün 55 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'de çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre bugün 55 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, bugün 55 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir. " ifadesi kullanıldı.

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