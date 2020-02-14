HDP'li Mensur Işık'tan Meclis'te skandal sözler! Vekiller ayaklandı
TBMM Genel Kurulunda, İmar Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliği öngören teklifin görüşülmesi sırasında tartışmalar yaşandı. HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, konuşmasının bir bölümünde terör örgütü PKK'yı "silahlı Kürt muhalefeti" olarak tanımlaması üzerine tartışma çıktı.
Teklifin görüşmelerinde söz alan HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, konuşmasının bir bölümünde terör örgütü PKK'yı "silahlı Kürt muhalefeti" olarak tanımlaması üzerine tartışma çıktı.
TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Mensur Işık'ın konuşmasına ilişkin tutanakları talep ettiğini belirtti, ancak tartışmaların uzaması üzerine birleşime ara verdi.
CEZA VERİLSİN TEKLİFİ
Yaklaşık bir saatlik aranın ardından birleşimi açan Bilgiç, Işık'ın, "silahlı Kürt muhalefetiyle yürüttüğü savaş" ifadesinin TBMM İçtüzüğüne göre, Meclisten geçici çıkarma cezasını gerektirdiğini belirterek, Işık'a bir birleşim çıkarma cezası verilmesini teklif etti.
CEZA VERİLDİ
Daha sonra HDP'li Işık'a, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla, İçtüzüğün 161. maddesi uyarınca TBMM Genel Kurulundan bir birleşim çıkarma cezası verildi.
Oylamanın ardından Mensur Işık'ın "silahlı Kürt muhalefetiyle yürüttüğü savaş" ifadesini Meclis dışında tekrarlamaması ihtar edildi ve bu ifadenin tutanaktan çıkarılması kabul edildi.
BİLGİÇ, DAHA SONRA GRUP BAŞKANVEKİLLERİNE SÖZ VERDİ
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meclis kürsüsünün, hiçbir zaman devletin birliğine, dirliğine kasteden bir örgüte "silahlı muhalif grup" deme hakkı vermediğini söyledi.
'BUNU ANCAK BİR TERÖRİST SÖYLEYEBİLİR'
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Işık'ın ifadelerinin, Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef aldığını belirtti. Işık'ın bölücü ifadelerini reddettiklerini ve kınadıklarını vurgulayan Akçay, "Bu ifadeler terörizm destekçiliğidir, PKK terör örgütü dokümanlarında yer alan ifadelerdir. Bu sözleri ancak bir terörist söyleyebilir. Bu yüce Meclis bir terörist sığınağı değildir." diye konuştu.
HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, Türkiye'de Kürt sorunu olduğunu savunarak, "Hepimize şu veya bu şekilde bulaşan bir yanı var, hiçbirimiz kayıtsız kalamıyoruz. Bu sorunu demokrasi kanallarını açarak çözelim." dedi.
'SİLAH SİYASETE İLİŞKİN BİR KAVRAM DEĞİL'
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, hep en şok edici fikirlerin dahi kürsüde söylenebilmesini savunduklarını dile getirerek, "Muhalefet, siyasete ilişkin bir kavramdır ancak silah, siyasete ilişkin bir kavram değildir. Düşünce özgürlüğü çok önemlidir ama şiddet ve terörü çağrıştırmak, meşrulaştırmak asla doğru değildir." değerlendirmesinde bulundu.
'HEPİMİZİN ÜZERİNE VAZİFEDİR'
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da HDP'li Işık'a Meclis'te geçici çıkarma cezası verilmesinin yerinde olduğunu belirterek, "Cennet vatanımız üzerinde, aziz milletimizle al bayrağımızın altında anayasal hukuk düzenimiz çerçevesinde bizi bir arada tutan bu değerlere sahip çıkmak hepimizin üzerine vazifedir." diye konuştu.
Herkesin, birlik ve beraberliği hedef alan ifadelerden kaçınması gerektiğinin altını çizen Özkan, "Bu bir terör propagandasıysa, ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehdit ediyorsa bundan herkes kaçınmak zorundadır." dedi.
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