FETÖ'den tutuklanan Urla Belediyesi'nin CHP'li eski başkanı İbrahim Burak Oğuz'un hakim karşısında
Giriş Tarihi: 14.02.2020 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020
Son dakika haberi... 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi ile Türkiye'ye operasyon çekmeye çalışan FETÖ ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. İzmir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Urla Belediyesi'nin CHP'li eski başkanı İbrahim Burak Oğuz'un, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanmasına başlandı.FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderilen ve Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan İbrahim Burak Oğuz'un yargılanmasına başlandı.
FETÖ'DEN TUTUKLANAN URLA BELEDİYESİ'NİN CHP'Lİ ESKİ BAŞKANI İBRAHİM BURAK OĞUZ'UN HAKİM KARŞISINDA - VİDEO
İzmir 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Oğuz ve avukatı katıldı.
Yoğunluk nedeniyle adliyenin sosyal tesisinde görülen duruşmayı CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in de aralarında bulunduğu bir grup CHP'li de izledi.
Sanık İbrahim Burak Oğuz, ifadesinde suçlamaları kabul etmeyip, "İsmi geçen kişi ve şirketleri sorgu sırasında öğrendim" dedi.
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