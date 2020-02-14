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FETÖ'den tutuklanan Urla Belediyesi'nin CHP'li eski başkanı İbrahim Burak Oğuz'un hakim karşısında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2020 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020
FETÖ'DEN TUTUKLANAN CHP'Lİ ESKİ BAŞKAN HAKİM KARŞISINDA

Son dakika haberi... 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi ile Türkiye'ye operasyon çekmeye çalışan ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. 'de, FETÖ/ soruşturması kapsamında tutuklanan 'nin 'li eski başkanı 'un, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanmasına başlandı.

/'nin üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderilen ve Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan 'un yargılanmasına başlandı.
FETÖ'den tutuklanan Urla Belediyesi'nin CHP'li eski başkanı İbrahim Burak Oğuz'un hakim karşısında - Video FETÖ'DEN TUTUKLANAN URLA BELEDİYESİ'NİN CHP'Lİ ESKİ BAŞKANI İBRAHİM BURAK OĞUZ'UN HAKİM KARŞISINDA - VİDEO

17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Oğuz ve avukatı katıldı.

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Yoğunluk nedeniyle adliyenin sosyal tesisinde görülen duruşmayı İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in de aralarında bulunduğu bir grup CHP'li de izledi.
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Sanık İbrahim Burak Oğuz, ifadesinde suçlamaları kabul etmeyip, "İsmi geçen kişi ve şirketleri sorgu sırasında öğrendim" dedi.
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