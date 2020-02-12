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12.02.2020
Başkan Erdoğan, Meclis'te izletti! İşte Kılıçdaroğlu ve FETÖ ilişkisi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz'dan sonra, "Askerler her koşulda emre itaat eder" diyerek darbecileri savunmaktan da geri kalmadığını söyledi. Başkan Erdoğan Meclis'te izlettiği video ile Kemal Kılıçdaroğlu ve FETÖ'nün ilişkisini gözler önüne serdi.
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