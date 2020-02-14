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Bahçelievler'de çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtulan kadın konuştu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2020 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020
FACİADAN KURTULAN KADIN KONUŞTU!

, 'de çöken 7 katlı binanın altında kalmaktan son anda kurtulan o anda yaşadıklarını paylaştı. Elif Cengiz, "Arabayı geri hareket ettirdim yoksa benim de üzerime düşüyordu. " dedi.

, Siyavuşpaşa Mahallesinde bulunan ve kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltıldığı öğrenilen bina çöktü.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Çökme sırasında kızını okula bırakmak için aracına binen , yaşadıklarını anlattı.

SON ANDA KURTULDU

Cengiz, "Annemlerin binasının önünde aracımı park etmiştim. Kızımı okula bırakmak için araca bindim Tam hareket ettirdim. Binanın yıkıldığını gördüm. Her taraf toz bulutu oldu. Arabayı geri hareket ettirdim yoksa benim de üzerime düşüyordu. Toz bulutu kalktıktan sonra annemlerin binasının üzerine çöktüğünü gördüm. Bina depremden dolayı boşaltılmıştı. Ama hiçbir şeklide ne belediye ne müteahhit hiçbir önlem alınmadı. Bina yanlamasına annemlerin binasının üstüne çöktü. Bu sırada da annem mutfakta yemek yapıyor. Yattığı odaya gidiyor sonra. Televizyonu kapatayım derken üzerine yıkılıyor duvar. Şu anda hastanede annem. Durumu iyi." diye konuştu.

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