Bahçelievler'de çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtulan kadın konuştu
İstanbul, Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın altında kalmaktan son anda kurtulan Elif Cengiz o anda yaşadıklarını paylaştı. Elif Cengiz, "Arabayı geri hareket ettirdim yoksa benim de üzerime düşüyordu. " dedi.
Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesinde bulunan ve kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltıldığı öğrenilen bina çöktü.
YAŞADIKLARINI ANLATTI
Çökme sırasında kızını okula bırakmak için aracına binen Elif Cengiz, yaşadıklarını anlattı.
SON ANDA KURTULDU
Cengiz, "Annemlerin binasının önünde aracımı park etmiştim. Kızımı okula bırakmak için araca bindim Tam hareket ettirdim. Binanın yıkıldığını gördüm. Her taraf toz bulutu oldu. Arabayı geri hareket ettirdim yoksa benim de üzerime düşüyordu. Toz bulutu kalktıktan sonra annemlerin binasının üzerine çöktüğünü gördüm. Bina depremden dolayı boşaltılmıştı. Ama hiçbir şeklide ne belediye ne müteahhit hiçbir önlem alınmadı. Bina yanlamasına annemlerin binasının üstüne çöktü. Bu sırada da annem mutfakta yemek yapıyor. Yattığı odaya gidiyor sonra. Televizyonu kapatayım derken üzerine yıkılıyor duvar. Şu anda hastanede annem. Durumu iyi." diye konuştu.
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