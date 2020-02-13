İletişim Başkanlığından Başkan Erdoğan'ın Pakistan ziyaretine ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığı'nın Twitter sayfasından yapılan açıklamada ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle 13-14 Şubat 2020 tarihlerinde Pakistan’a resmi ziyaret gerçekleştireceklerdir.'' ifadelerine yer verilirken, ziyarete ilişkin detaylar verildi.

İki günlük resmi ziyaret gerçekleştireceği Pakistan'da cuma günü Parlamentoya hitap edecek.

İŞTE İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle 13-14 Şubat 2020 tarihlerinde Pakistan'a resmi ziyaret gerçekleştireceklerdir.



Konsey Toplantısı, Sayın Cumhurbaşkanımız ile Pakistan Başbakanı Sayın İmran Han'ın başkanlıklarında, ilgili Bakanların katılımıyla İslamabad'da gerçekleştirilecektir.

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Konsey Toplantısında Türkiye-Pakistan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.



Konsey Toplantısı vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşmaların imzalanması da gündemdedir.



Toplantı marjında Türkiye-Pakistan İş Forumu da icra edilecektir.



Sayın Cumhurbaşkanımız, ayrıca, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'yle de biraraya geleceklerdir.



Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.



Sayın Cumhurbaşkanımız Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu'nun ortak oturumuna da hitap edeceklerdir.