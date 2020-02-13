İletişim Başkanlığından Başkan Erdoğan'ın Pakistan ziyaretine ilişkin açıklama
İletişim Başkanlığı'nın Twitter sayfasından yapılan açıklamada ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle 13-14 Şubat 2020 tarihlerinde Pakistan’a resmi ziyaret gerçekleştireceklerdir.'' ifadelerine yer verilirken, ziyarete ilişkin detaylar verildi.
İki günlük resmi ziyaret gerçekleştireceği Pakistan'da cuma günü Parlamentoya hitap edecek.
İŞTE İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle 13-14 Şubat 2020 tarihlerinde Pakistan'a resmi ziyaret gerçekleştireceklerdir.
Konsey Toplantısı, Sayın Cumhurbaşkanımız ile Pakistan Başbakanı Sayın İmran Han'ın başkanlıklarında, ilgili Bakanların katılımıyla İslamabad'da gerçekleştirilecektir.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konsey Toplantısında Türkiye-Pakistan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.
Konsey Toplantısı vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşmaların imzalanması da gündemdedir.
Toplantı marjında Türkiye-Pakistan İş Forumu da icra edilecektir.
Sayın Cumhurbaşkanımız, ayrıca, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'yle de biraraya geleceklerdir.
Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.
Sayın Cumhurbaşkanımız Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu'nun ortak oturumuna da hitap edeceklerdir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bitlis HDP İl Başkanı gözaltına alındı
- 'Siyasi ayak' propagandasına sarılan CHP neyin peşinde?
- TSK, Halep'te Esad rejimi hedeflerini vurdu! ÇNRA'lar ateşlendi
- İdlib'de 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
- Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- FETÖ'den yargılanan Faruk Güllü'nün cezası belli oldu
- Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme
- Kadir Şeker hakkında flaş karar!
- Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Esper ile görüştü
- THY'den kadınlara destek sözü
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kuruluş Osman 10. bölüm full izle!
- Emeklilere 368 TL ek ödeme! SGK, SSK, Bağ-Kur 2020 emeklilik düzenlemesi kapıda! Yaşa göre maaş…
- Sivas’ta yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Sivas kar tatili oldu mu? Valilik MEB tatil açıklamaları…
- 13 Şubat Perşembe Van kar tatili var mı? Van yarın okullar tatil mi? Van Valiliği MEB açıklamaları!
- 13 Şubat Bitlis’te yarın okullar tatil mi? Bitlis kar tatili için son açıklama geldi!
- Elazığ’da okullar ne zaman açılacak? Elazığ okullar tatil mi? Elazığ Valiliği MEB son dakika açıklaması!
- Trabzon kar tatili var mı? 13 Şubat Perşembe Trabzon’da yarın okullar tatil mi? Trabzon Valiliği MEB…
- 2020 KPSS ne zaman? KPSS 2020/1 başvuru tarihleri ne zaman? Lisans mezunları için KPSS başvuru tarihleri!
- KPSS sınav tarihleri ve sınav takvimi belli oldu! 2020 KPSS ne zaman?
- Emekliye 355 TL zam müjdesi! 2000 sonrası SSK, Bağ-Kur emekli intibak yasası son durum nedir?
- 2020 Patara yılı ilan edildi! Patara nerede? Patara nasıl gidilir?
- Cem Yılmaz kaç yaşında? Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya yaş farkı kaç?