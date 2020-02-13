13 Şubat 2020, Perşembe
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İletişim uzman yardımcılığı sınavı başvurusu için ek süre tanındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.02.2020
O SINAVIN BAŞVURUSU İÇİN EK SÜRE TANINDI!

iletişim uzman yardımcılığı sınavı için ek başvuru süresi getirildi. Başvurular tarihleri arasında Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

iletişim uzman yardımcılığı sınavı için ek başvuru süresi getirildi. Başvurular tarihleri arasında Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

'de yayımlanan ilanda, iletişim uzman yardımcılığı sınavı için başvuruların 13-31 Ocak tarihleri arasında yapıldığı hatırlatılarak, 24 Ocak'ta meydana gelen deprem nedeniyle ve 'da bulunan ve başvuru yapamayan adayların talebinde bulundukları belirtildi.

Söz konusu taleplerin değerlendirilmesi sonucu sınav için ek başvuru süresi getirildiği bildirilen ilanda, adayların başvuru işlemlerini 17-18 Şubat tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri web sitesi (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr) üzerinden gerçekleştirebileceği kaydedildi.

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