İletişim uzman yardımcılığı sınavı başvurusu için ek süre tanındı
İletişim Başkanlığınca iletişim uzman yardımcılığı sınavı için ek başvuru süresi getirildi. Başvurular 17-18 Şubat tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.
İletişim Başkanlığınca iletişim uzman yardımcılığı sınavı için ek başvuru süresi getirildi. Başvurular 17-18 Şubat tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, iletişim uzman yardımcılığı sınavı için başvuruların 13-31 Ocak tarihleri arasında yapıldığı hatırlatılarak, 24 Ocak'ta meydana gelen deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da bulunan ve başvuru yapamayan adayların ek süre talebinde bulundukları belirtildi.
Söz konusu taleplerin değerlendirilmesi sonucu sınav için ek başvuru süresi getirildiği bildirilen ilanda, adayların başvuru işlemlerini 17-18 Şubat tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri web sitesi (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr) üzerinden gerçekleştirebileceği kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme
- Başkan Erdoğan'ın Pakistan ziyaretine ilişkin açıklama
- 'Siyasi ayak' propagandasına sarılan CHP neyin peşinde?
- THY'den kadınlara destek sözü
- TSK, Halep'te Esad rejimi hedeflerini vurdu! ÇNRA'lar ateşlendi
- FETÖ'den yargılanan Faruk Güllü'nün cezası belli oldu
- Bitlis HDP İl Başkanı gözaltına alındı
- İdlib'de 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
- Kadir Şeker hakkında flaş karar!
- Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kuruluş Osman 10. bölüm full izle!
- Emeklilere 368 TL ek ödeme! SGK, SSK, Bağ-Kur 2020 emeklilik düzenlemesi kapıda! Yaşa göre maaş…
- Sivas’ta yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Sivas kar tatili oldu mu? Valilik MEB tatil açıklamaları…
- 13 Şubat Perşembe Van kar tatili var mı? Van yarın okullar tatil mi? Van Valiliği MEB açıklamaları!
- 13 Şubat Bitlis’te yarın okullar tatil mi? Bitlis kar tatili için son açıklama geldi!
- Elazığ’da okullar ne zaman açılacak? Elazığ okullar tatil mi? Elazığ Valiliği MEB son dakika açıklaması!
- Trabzon kar tatili var mı? 13 Şubat Perşembe Trabzon’da yarın okullar tatil mi? Trabzon Valiliği MEB…
- 2020 KPSS ne zaman? KPSS 2020/1 başvuru tarihleri ne zaman? Lisans mezunları için KPSS başvuru tarihleri!
- KPSS sınav tarihleri ve sınav takvimi belli oldu! 2020 KPSS ne zaman?
- Emekliye 355 TL zam müjdesi! 2000 sonrası SSK, Bağ-Kur emekli intibak yasası son durum nedir?
- 2020 Patara yılı ilan edildi! Patara nerede? Patara nasıl gidilir?
- Cem Yılmaz kaç yaşında? Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya yaş farkı kaç?