TSK, Halep'te Esad rejimi hedeflerini vurdu! ÇNRA'lar ateşlendi
Başkan Erdoğan, Esad rejiminin alçak saldırılarına ilişkin 'Misliyle karşılık veririz, rejimi her yerde vururuz' sözlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Halep'in batısında Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar ile vurdu. ÇNRA ile yapılan saldırılar saniye saniye kameralara yansıdı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Halep'in batısında Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vurdu.
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BAŞKAN ERDOĞAN "VURURUZ" DEMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında, İdlib'te Türk askerine yapılan saldırıların ardından bölgedeki gelişmeler hakkında bilgiler vererek, "Bu süreçte gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde, Soçi mutabakatı sınırlarına bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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