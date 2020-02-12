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TSK, Halep'te Esad rejimi hedeflerini vurdu! ÇNRA'lar ateşlendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2020
TSK, HALEP'TE ESAD REJİMİ HEDEFLERİNİ VURDU! ÇNRA'LAR ATEŞLENDİ

Başkan Erdoğan, rejiminin alçak saldırılarına ilişkin 'Misliyle karşılık veririz, rejimi her yerde vururuz' sözlerinin ardından , 'in batısında Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar ile vurdu. ile yapılan saldırılar saniye saniye kameralara yansıdı.

, 'in batısında rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar () ile vurdu.

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BAŞKAN ERDOĞAN "VURURUZ" DEMİŞTİ
Başkan AK Parti Grup Toplantısında, 'te Türk askerine yapılan saldırıların ardından bölgedeki gelişmeler hakkında bilgiler vererek, "Bu süreçte gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde, Soçi mutabakatı sınırlarına bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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