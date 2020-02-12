12 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Bitlis HDP İl Başkanı gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2020
BİTLİS HDP İL BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Emniyet Müdürlüğünde yürütülen / operasyonunda aralarında Bitlis İl Başkanının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce / terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen altı şüpheliye yönelik Bitlis Merkez, Ahlat ve ilçeleri ile ilinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyonda, Bitlis İl Başkanı R.D., Bitlis merkeze bağlı Yolalan Beldesi HDP Eski Eşbaşkanı H.B., N.T.,R.G., N.P., E.O. isimli 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 24 adet Kaleşnikof fişeği, 1 adet Baretta marka ruhsatsız tabanca, 16 adet tabanca fişeği, 1 adet F serisi 1 dolar, örgütsel döküman/kitaplar ve dijital materyaller ele geçirilmiştir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN