Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Giriş Tarihi: 12.02.2020 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Afganistan ve güncel konular ele alındı.TSK'dan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Afganistan ve güncel konular ele alınmıştır" denildi.
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