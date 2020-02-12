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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2020 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020
TÜRKİYE VE ABD ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Genelkurmay Başkanı , Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ve güncel konular ele alındı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı , Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede ve güncel konular ele alınmıştır" denildi.

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