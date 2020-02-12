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Tayfur Sökmen'in ailesi, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan özür bekliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2020 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020
TAYFUR SÖKMEN'İN AİLESİ, KKTC CUMHURBAŞKANI AKINCI'DAN ÖZÜR BEKLİYOR

'ın ana vatana katılmadan önceki ilk ve tek 'in ailesi, Cumhurbaşkanı 'nın İngiliz gazetesine verdiği demeçteki "İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım." ifadeleri için özür bekliyor.

Akıncı'nın İngiliz gazetesine verdiği demeçteki yorumları, Sökmen'in 'da yaşayan ailesinin de tepkisine neden oldu. Sökmen'in torunu Mehmet Mursaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir Türk devleti Cumhurbaşkanının bu şekilde açıklama yapmasının akla ve mantığa sığmadığını söyledi.

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"TAYFUR SÖKMEN'İN YARISI OLAMAZ"

Akıncı'nın daha önce de devletin sınır ötesine yaptığı operasyona dil uzattığını hatırlatan Mursaloğlu, "Akıncı, Türkiye 'dan, Türk halkından ve Hataylılardan özür dilemek mecburiyetindedir. Akıncı, değil , onun yarısı olamaz. Çünkü o devlet adamıydı. Kıbrıslı kardeşlerimiz hiç üzülmesinler, 'la biz kardeşiz. Akıncı'yı bu talihsiz açıklamasından dolayı kınıyorum." diye konuştu.

"'VATAN' DİYE HAYKIRAN BİR ADAMDIR"

'nın yaptığı açıklamaların şahsını, ailesini ve Hatay halkını üzdüğünü vurgulayan Mursaloğlu, "Tayfur Sökmen sağlığını, malını, mülkünü, ailesini, bir tarafa bırakıp 'vatan' diye haykıran bir adamdır. Kıbrıs halkının da bu açıklamalara tepki göstermesi lazım." dedi.

NE OLMUŞTU?

Mursaloğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın geçmişe bakıp, tarihten ders alması gerektiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Akıncı, 'deki Fransız mandasına bağlı Hatay Cumhuriyeti'nin 1939'da referandumla Türkiye'ye bağlanmasını kabul eden Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'e atıfta bulunarak, "İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım." ifadesini kullanmıştı.

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