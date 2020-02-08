Son dakika: Cumhurbaşkanlığından flaş Akıncı açıklaması

Son dakika haberi... İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına ilişkin, "Türk milleti, Mustafa Akıncı‘ya haddini bildirecek; bu hadsizliğin cezasını en ağır biçimde sandıkta verecektir." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı yazılı açıklamayla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Guardian gazetesine yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

"KREDİSİNİ TÜKETMİŞ BİR SİYASETÇİ..."

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yabancı bir medya kuruluşuna verdiği röportajda kullandığı malum ifadeleri en sert biçimde kınıyoruz" ifadesini kullanan Altun, şehitlerin aziz ruhlarını incitecek bu tür açıklamaların, ancak Türk milleti nezdinde kredisini tüketmiş bir siyasetçinin bireysel beka kaygısının yansıması olarak görülebileceğini belirtti.

"O KOLTUKTA OTURMAYI HAK ETMEDİĞİ ORTADADIR"

Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türk olmayan muhatapları karşısında misafirliğe gidince şımarıklık yapmaya başlayan çocuklar gibi davranan bu zatın, Kıbrıs Türkü'nün ve kahraman askerlerimizin canları pahasına korudukları o koltukta oturmayı hak etmediği ortadadır. Kimsenin bir karış toprağında gözü olmayan Türkiye Cumhuriyeti, ne yüzlerce yıllık Türk vatanı olan Kıbrıs'ın, ne de Mavi Vatan'ın kimseye peşkeş çekilmesine asla müsaade etmeyecektir. Türk milleti, Mustafa Akıncı'ya haddini bildirecek, bu hadsizliğin cezasını en ağır biçimde sandıkta verecektir."

AK PARTİ'DEN AKINCI AÇIKLAMALARINA TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize karşı yaptığı saygısızlıktan dolayı özür dilemelidir. Tarihimizin milli kazanımlarına ve saygın şahsiyetlerine dil uzatan bu açıklamaları kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Guardian gazetesine yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı makamının, son derece saygın ve onurlu bir makam olduğunu belirten Çelik, bu makamda oturan Akıncı'nın yaptığı açıklamaların Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Kıbrıs Türkü'nün haklı davasına karşı saygısız ifadelerle dolu olduğunu aktardı.

Çelik, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Akıncı, KKTC Cumhurbaşkanlığı makamının temsil ettiği davanın tam zıddı açıklamalarına bir yenisini eklemiştir. Kıbrıs Türkü'nün davasına düşman olanların söylemlerine benzer açıklamalar yapmaktadır. Akıncı, yaptığı açıklamalarla Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize karşı yaptığı saygısızlıktan dolayı özür dilemelidir. Tarihimizin milli kazanımlarına ve saygın şahsiyetlerine dil uzatan bu açıklamaları kınıyoruz.

Akıncı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türkü'nün kazanımlarına karşı saldırgan olan üslubu, sadece KKTC'ye karşı kötü niyet besleyen odakları sevindirmektedir. Akıncı, KKTC Cumhurbaşkanlığı makamının temsil ettiği değerleri de rencide etmektedir. Akıncı, KKTC Cumhurbaşkanlığı makamının neyi temsil ettiğini öğrenmemekte ısrar ediyor. Ama Kıbrıs Türk davasına husumet besleyenlere destek verecek açıklamalar yapma konusunda ısrarcı davranıyor."

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Akıncı, Hatay'ın Türkiye'nin parçası olmasından bile rahatsız olan bir zihniyete sahip. Zaten Akıncı'nın açıklamalarını sevinçle karşılayanlar, Kıbrıs Türk davasına düşmanlık eden Güney Kıbrıslı Rum gazeteleri oldu." açıklamasında bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Kıbrıs Türkü'nün haklı davasına yapılan bu saldırıyı kınadıklarını aktaran Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kıbrıs Türkü'ne düşmanlık eden Rum siyasetçilerin üslubunu Akıncı kendisine yakıştırıyorsa bunun KKTC Cumhurbaşkanlığı makamına da saygısızlık olduğu açıktır. Türkiye Cumhuriyeti her koşulda Kıbrıs Türkü'nün yanındadır. Kıbrıs Türkü'nün davası dün olduğu gibi bundan sonra da tereddütsüz savunulacaktır."

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ KURTULMUŞ'TAN KKTC CUMHURBAŞKANI AKINCI'NIN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına ilişkin, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı sıfatıyla böylesine talihsiz bir açıklamanın yapılmış olması, asla tasvip edilemez. Bu sözler, Kıbrıs Türklerine ve orada Türkiye'nin, aziz milletimizin tarih boyunca vermiş olduğu mücadeleye saygısızlıktır. Asla kabul etmiyoruz ve doğru bulmuyoruz." dedi.

Kurtulmuş, Kayseri İli Yardım Derneği (KAYDER) İstanbul Şubesince Darülaceze Başkanlığında düzenlenen Dünya Kayserililer Günü Programı'nın ardından, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın İngiliz The Guardian gazetesine verdiği mülakata ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Akıncı'nın açıklamalarının kabul edilebilir olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, anavatan Türkiye'nin her bakımdan bir uzantısı ve parçası olduğunu belirtti.

Yüreklerinin bir tarafı Türkiye ise öbür tarafının ayrılmaz bir şekilde Kuzey Kıbrıs olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ayakta tutmak, oradaki Kıbrıslı soydaşlarımızın haklarını, menfaatlerini, namuslarını ve bağımsızlıklarını korumak için milletçe ne büyük fedakarlıklar yaptığımızı, en iyi Akıncı'nın bilmesi lazım. Kıbrıs Barış Harekatı'nda dökülen şehit kanlarının boşuna olmadığını, orada yıllardır Kıbrıs Türklerinin haklarını korumak için verilen bu büyük mücadelenin boşuna verilmediğini hatırlaması lazım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı sıfatıyla böylesine talihsiz bir açıklamanın yapılmış olması, asla kabul ve tasvip edilemez. Bundan vazgeçmesi, bu talihsiz açıklamalarını telafi edecek yeni açıklamalar yapması kaçınılmazdır. Bu sözler, Kıbrıs Türklerine ve orada Türkiye'nin, aziz milletimizin tarih boyunca vermiş olduğu mücadeleye saygısızlıktır. Asla kabul etmiyoruz ve doğru bulmuyoruz."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN KKTC CUMHURBAŞKANI AKINCI'NIN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına ilişkin, "Küçük hesaplar ve vizyonsuz siyasi yaklaşımlarla KKTC'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçim malzemesi yapılmasına asla müsaade edilmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, Twitter hesabından, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın The Guardian gazetesine yaptığı açıklamalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Akıncı'nın açıklamalarının makamına yakışmadığını belirten Oktay, "Her şartta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olan, hak ve menfaatlerini koruyan Türkiye Cumhuriyeti için kullanılan ifadeleri kınıyorum. Küçük hesaplar ve vizyonsuz siyasi yaklaşımlarla KKTC'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçim malzemesi yapılmasına asla müsaade edilmeyecektir." ifadesine yer verdi.