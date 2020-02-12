Polis memuru Muhammed Emin Kaya'nın intiharıyla ilgili 2 amire soruşturma
İzmir'de silahını göğsüne ateşleyerek intihar eden polis memuru Muhammed Emin Kaya'nın babası tarafından yapılan suç duyurusunun ardından biri emniyet müdürü diğeri komiser yardımcısı 2 polis şefi hakkında 'başkasını intihara yönlendirme' suçundan soruşturma başlatıldı.
İlk görev yeri Çeşme'de çalışan 2.5 yıllık polis memuru Muhammed Emin Kaya, 15 Ocak'ta evinde intihar etti. İddiaya göre Kaya'nın intiharı öncesi şunlar yaşandı:
Geçen yıl mayıs ayında dilencilere yönelik bir operasyon yapıldı. Savcılık talimatıyla dilencinin üzerinden çıkan 315 TL'ye el konuldu. Kaya ise o gün, izinli olmasına rağmen yardım etmek amacıyla sivil kıyafetleriyle polis merkezine geldi. Masanın üzerinde bulunan delil poşetindeki 315 TL'yi, karakola giden- gelen çok sayıda kişinin olması, karakolda çelik kasa veya kilitli bir dolap bulunmaması nedeniyle, kaybolmaması amacıyla cebine koydu. Ancak parayı, eve giderken cebinde unuttu. Paranın sahibi vatandaş, polis merkezine gelince olay, duyuldu. Bunun üzerine idari soruşturma başlatılarak, Kaya açığa alındı.
6- 7 AY AÇIKTA KALDI
İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde zimmet suçundan açılan kamu davasında Kaya, beraat etti. Ancak mahkeme, hırsızlık suçundan Kaya'ya 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Kaya yargılanma sürecinde, 6- 7 ay açıkta kaldı.
13 Aralık 2019'da göreve iade edilen Kaya hakkında başlatılan ihraç talepli idari soruşturma ise sürdü. Açığa alındıktan ve mahkemenin aleyhine hüküm vermesinden sonra depresyonda girdiği öne sürülen Kaya, yine iddialara göre bu süreçte mobbinge ve amirlerinin hakaretlerine maruz kaldı.
KAYA'NIN BABASI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Muhammed Emin Kaya'nın babası Ahmet Kaya, oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu emniyet müdürü G.A. ile komiser yardımcısı İ.B. hakkında 'hakaret', 'görevi ihmal', 'ölüye hakaret' ve 'intihara yönlendirme' suçlarından, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Başsavcılık da iddialar üzerine emniyet müdürü ve komiser yardımcısı hakkında 'başkasını intihara yönlendirme' suçundan soruşturma başlattı.
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