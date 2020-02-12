Alman ve Amerikan istihbaratı İsviçre şirketi Crypto üzerinden yüzlerce ülkeyi dinledi! Listede Türkiye de var

Alman ZDF kanalı, Washington Post, İsviçre televizyon kanalı SRF ve Barış Politikaları Araştırma Enstitüsü İkinci Dünya Savaşı sonrasının en büyük dinleme skandalını ortaya çıkardı. Alman dış gizli servisi BND ile Amerikan gizli servisi CİA, Türkiye de dahil yüzü aşkın ülkeyi yıllarca dinledi. İki gizli servis dinleme girirşimini şifreleme tekniği pazarlayan İsviçre şirketi Crypto üzerinden yaptı.

Bu şirkete yüzde elli ortak olan BND ve CİA, satılan şifreleme tekniklerini manipule ederek, ülkelerin askeri ve diplomatik haberleşmelerini birlikte dinledi. Hürriyet'in haberine göre; Crypto şifreleme tekniğini ülke istihbaratlarına dinlenmeye karşı güvenli iletişim olarak pazarladı. Alman ve Amerikan istihbaratının manipulesinden haberi olmayan bu ülkeler milyarlarca dolar karşılığında bu tekniği satın aldı ve kendi devlet sırlarını çaldırdı.

EN BAŞARILI GİRİŞİM

"Operasyon Rubikon" olarak adlandırılan ortak girişim, CİA ve BND'nin altında imzası bulunan 280 sayfalık belgelerde "İkinci Dünya Savaşı sonrasının en başarılı istihbarat girişimi" olarak nitelendirirliyor. Belgelerde "çok sayıda önemli üçüncü dünya ülkeleri, ama aynı zamanda Avrupa ülkelerinin de diplomatik ve askeri haberleşmeleri birlikte okundu" deniyor. Alman eski başbakanlık müsteşarı Bernd Schmidbauer, 1970'de başlayan ortak operasyonun 1993'te sona erdiğini söyledi.

Belgelere göre BND ve CİA, Şili'de Allende'ye karşı darbe hazırlığından önceden haberdardı ve sessiz kaldı. Ayrıca Arjantin'de askeri cuntanın en ağır insan hakları ihlallerini, binlerce insanın öldürülmesi ve kaybedilmesi olaylarını anında takip etmesine rağmen sessiz kaldı. Aynı teknikle Arjantin deniz kuvvetlerinin 1982'de Falkland adasında telsiz görüşmelerini çözerek, İngiltere'ye verdi ve İngilizlerin başarılı olmasını sağladı.

HANGİ ÜLKELER

Şifreleme tekniğini alan ülkelerin başında Ortadoğu'da Suudi Arabistan, İran, Irak, Suriye, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri geliyor.

Afrika'da ise Mısır, Cezayir, Libya, Fas, Tunus, Etiyopya, Nijerya, Güney Afrika dinlenen ülkelerin başında.

Güney Amerika'da Arjantin, Şili, Brezilya, Kolumbiya, Meksika, Peru, Uruguay, Venezüella var.

Uzak Asya'da dinlenen ülkeler: Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Burma, Filipinler, Malezya, Taylanda, Japonya, Güney Kore ve Endonezya.

Avrupa ülkeleri: İrlanda, İspanya, Portekiz, İtalya ve Türkiye.

Ayrıca eski Yugoslavya.