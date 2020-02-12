Başkan Erdoğan'ın sözleri uluslararası kamuoyunda gündem yarattı

Partisinin grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan'ın gündeminde, Esad rejiminin alçak saldırıları vardı. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada "Adana Mutabakatı'nın gereği bu. Gözlem noktalarındaki ve diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük zarar gelmesi halinde Soçi Muhtırasına sadık kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı ilan ediyorum." dediği sözler uluslararası kamuoyunda gündem yarattı.

Başkan Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamalarda "Rejim saldırılarının karşılığını aldı. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı ama bu yetmez. Bundan sonra atacağımız adımları yarın ilan edeceğim" diyerek AK Parti Grup Toplantısı'nda yapacağı konuşmayı işaret etmişti. Başkan Erdoğan, işaret ettiği AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

"EN KÜÇÜK ZARAR GELİRSE REJİM GÜÇLERİNİ HER YERDE VURACAĞIZ"

Adana Mutabakatı'nın gereği bu. Gözlem noktalarındaki ve diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük zarar gelmesi halinde Soçi Muhtırasına sadık kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı ilan ediyorum. Harekat bölgelerimize yönelik tacizlere ilişkin karşılık hakkımızdır, 1'e 10 misli ile vereceğimiz bir döneme girdik. Şehitlerimizin tek damla kanını rejimin güçlerine değişmeyiz.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİ DÜNYA MEDYASINDA OLAY OLDU

Tansiyonun son günlerde tırmandığı Suriye ile ilgili bugün açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan'ın, "Rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum" sözleri uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

İngiltere merkezli uluslararası haber ajansı Reuters, Erdoğan'ın bu açıklamalarını flaş koduyla servis etti. Reuters, "Erdoğan, Türk askerlerine zarar verilmesi durumunda Suriye hükümet güçlerini vuracağını söyledi" başlığını kullandı. Haber ajansının servis ettiği haberde, Erdoğan'ın havadan veya karadan karşılık verileceği belirtildi.

KATAR'DAN NORVEÇ'E…

Katar merkezli Al Jazeera da İngilizce yayın yapan internet sitesi üzerinden Başkan Erdoğan'ın sözlerine geniş yer ayırdı. Başkan Erdoğan'ın Suriye hükümetine bağlı güçleri vuracağını manşetlerden duyuran Al Jazeera, bu ay içerisinde 12 Türk askerinin şehit düştüğünü ve 2018 yılında Rusya ile imzalanan anlaşma kapsamında Türkiye'nin bölgede 12 gözlem noktası olduğunu hatırlattı.

Norveç basını da Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer ayırdı. Ülkenin çok okunan gazetelerinden Aftenposten, "Erdoğan, Suriye rejimine çok sert karşılık verdi" başlığını tercih etti.

Rusya'da yayın yapan Russia Today de, Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer ayırdı. RT, "Erdoğan, Şam güçlerinin Türk askerlerini vurması durumunda karşılığın sadece İdlib sınırları içerisinde değil her yerde verileceğini söyledi. Erdoğan, açıklamayı bugün partisinin toplantısında yaptı" ifadesini kullandı.

İnternet üzerinden yayın yapan Al-Masdar News de, "Erdoğan: Türkiye, İdlib'deki Suriye askeri hava araçlarını düşürecek" başlığını kullanarak haber hazırladı.