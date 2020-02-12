Son dakika: Başkan Erdoğan: Rejim güçlerini her yerde vuracağız

Son dakika haberi… Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda gündeme dair flaş açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Bugünden itibaren askerlerimize yönelecek olası bir saldırı olursa Soçi mutabakatı sınırları dışında da rejimi her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum" dedi. Öte yandan Erdoğan, "FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir" şeklinde konuştu. Erdoğan ayrıca konuşmasında, "Bölücü, mezhepçi terör örgütleriyle ve uzantılarıyla kol kola yürüyen CHP, 17-25 Aralık'tan sonra bu kadroya FETÖ'yü de dahil etmiştir" ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA HABERİ: Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair flaş açıklamalarda bulunuyor.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

İstanbul'daki uçak kazasında hayatını kaybeden 23 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Elazığ ve Malatya depremlerinden etkilenenler için ayrıca bir yardım kampanyası başlattığımızı söylemiştim. Van'da meydana gelen çığ felaketinde vefat eden 41 kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralanan 84 kardeşimize acil şifalar diliyorum. Elazığ depremiyle ilgili grubumuz olarak başlattığımız yardım kampanyasında şu ana kadar 1 milyon lira toplanmış durumda.Teşkilat mensuplarımızı ve tüm vatandaşlarımızı bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum.Rejim güçlerinin ateşi sonucu İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rejim saldırıları nedeniyle İdlib'de Şehit sayısı 14'ü yaralı sayısı 45'i buldu.





"İDLİB'TE 14 ŞEHİT 45 YARALIMIZ OLDU"

Önceki gün rejim güçlerinin ateşi sonucu İdlib'te şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet yaralılara şifalar diliyorum. Bugüne kadar İdlib'te şehti sayısı 14'ü yaralı sayısı 45'i buldu. Terör örgütleri İnsanlık dışı eylemleriyle kana susamışlıklarını gösteriyorlar. Sürekli sivil halka saldırıyor, kan döküyor katliam yapıyorlar. Söze gelince insan haklarını, kadınları, çocukları ağızlarından düşürmeyenler bu saldırılar sonrasında derin bir sessizliğe bürünmüş durumdalar. İdlib'te rejim ve Ruslar ile birlikte yine onlarla birlikte hareket eden çoğu saldırının teröristleri değil doğrudan sivil halkı hedef aldığının altını çizmek istiyorum. Amaç sivilleri ülkemiz sınırlarına hareketlenmeye zorlayarak alan açmaktır. Bize verilen sözlerin tutulmadığı gibi bu saldırılar doğrudan Türkiye'yi hedef almaya başladı. Madem durum bu öyleyse biz de lafa değil sahadaki duruma bakarak hareket edeceğiz.





"ŞUBAT SONUNA KADAR..."



Şubat sonuna kadar rejimi gözlem noktalarının gerisine çıkarmakta kararlıyız. Ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Bitmez tükenmez toplantıların sonucunu beklemeden ne yapmamız gerekiyorsa, onun adımını atacağız. Bu nedenle İdlib'deki askeri gücümüzü ciddi oranda tahkim ettik. Geldiğimiz noktada artık kimsenin taşkınlığına, bağnazlığına, provokasyonlarına göz yumacak değiliz.

"EN KÜÇÜK ZARAR GELİRSE REJİM GÜÇLERİNİ HER YERDE VURACAĞIZ"



Adana Mutabakatı'nın gereği bu. Gözlem noktalarındaki ve diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük zarar gelmesi halinde Soçi Muhtırasına sadık kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı ilan ediyorum. Harekat bölgelerimize yönelik tacizlere ilişkin karşılık hakkımızdır, 1'e 10 misli ile vereceğimiz bir döneme girdik. Şehitlerimizin tek damla kanını rejimin güçlerine değişmeyiz.



Mehmetçiklerinin kanının döküldüğü bir yerde kendini ne kadar büyük görürse görsün hiç kimsenin güvende olmayacağını açıkça söylüyorum. Tüm gücümüzü kullanacağız. Unutulmamalıdır ki Suriye halkının özgürlük mücadelesi aynı zamanda 83 milyon Türkiye vatandaşının beka mücadelesidir. Suriye güvende olacak ki biz de kendi evimizde rahat edelim. Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diye soranlar, terör örgütlerinin niçin hala Suriye'de faaliyet gösterdiğine hayıflananlar var. Kendimiz ve Suriyeli kardeşlerimiz için en hayırlısı neyse yapmaya devam edeceğiz.

Biz milletimizle el ve gönül birliği içinde bu büyük mücadeleyi verirken, birileri de içeride fitne çıkarmanın, kafaları bulandırmanın peşinde. bunu içeride ve dışarıda bazı kesimlerle aynı argümanlarla, aynı hedeflere saldırarak yapıyorlar. Bunun adı tetikçilik, alçaklık, fırsatçılık. Siyasetçinin görevi tetikçiliğe soyunmak değil, ülkesi ve milleti için hitap ettiği kesimin sözcülüğünü yapmaktır.

BAŞKAN ERDOĞAN: EN ÖNEMLİ SİYASİ AYAK KILIÇDAROĞLU VE SİYASİ EKİBİDİR



Türkiye'nin en büyük sorunlarının başında ana muhalefet ve başındaki zat olduğunu söylemekten dilimizde tüy bitti. Madem bu kadar istiyor, bugün FETÖ'nün siyasi ayağını açıklıyorum. Rusya edebiyatının önemli ismi Tolstoy'un dediği gibi çamur atmadan iyi düşün, önce senin ellerin kirlenecek. Kılıçdaroğlu çamur atmaya çalışırken, elinde çamurla yakalanmıştır. FETÖ'nün siyasi ayağı Kemal Kılıçdaroğlu kendisi ve ekibidir. Şimdi ne için böyle olduğunu tüm delilleriyle anlatacağım.



"FETÖ'YÜ SUÇ ÖRGÜTÜ İLAN EDEN BENİM"

FETÖ denilen yapı, uzunca süre hayır, eğitim alanlarında yürüten STK görünümünde faaliyet göstermiştir. Ne zaman bu yapı doğrudan devleti ve milleti hedef almıştır, işte o vakit durum değişmiştir. Bizim FETÖ ile davamız asla kişisel değildir. Bizim davamız ülkemiz ve milletimizin hakkını, hukukunu koruma davasıdır. Geçmişte irtica ile mücadele başlığında bu ülkenin değerlerine saldırılara nasıl karşı çıktıysak bugün de aynı mücadeleyi ettik. FETÖ vesayetine de teslim olmadık. Bu örgütü suç örgütü ilan eden benim.



"SENİ ORAYA GETİREN FETÖ!"

CHP bu işin neresindedir? Daha eskileri bir kenara bırakıyorum. SAyın Baykal'ın genel başkanlıktan ayrılmasıyla birlikte CHP bu işin tam göbeğine yerleşmiştir. Kılıçdaroğlu kendisini genel başkanlığa taşıyan kaset kumpasını da üzerimize yıkmaya çalışmıştır. Seni oraya getiren FETÖ. Kaset kumpasının savcısı FETÖ'den ihraç edildiği halde, Kılıçdaroğlu'nun bunun sözünü ettiğini duydunuz mu?

Biz geçmişten bugüne hukukun suç isnat etmediği yapıların haklarına saygı duyduk. CHP, FETÖ'nün terör örgütü ilan edilmesine rağmen bu yapının safında yer almıştır. Terör örgütlerinin yanına, 17/25 Aralık'tan sonra bu kadroya FETÖ'yü de dahil etmiştir.

FETÖ'nün MİT Müsteşarımıza sinsi kumpasını ve 7 Şubat MİT krizinde CHP'nin tavrı FETÖ'nün siyasi ayağının bir başka örneğidir. Dönemin CHP milletvekilleri 'Başbakan da dahil edilsin' diye FETÖ'nün borazanlığını yapıyorlardı. Kılıçdaroğlu FETÖ ile mücadelemizde karşımızda yer almıştır. Dershanelerin kapatılması tartışması CHP'yi ele veren örnektir. Dershaneleri kapatmayı seçim beyannamesine koyan CHP, en büyük dershane destekçisi olarak karşımıza çıktı. Çünkü bu zat ve partisi omurgasızdır. Bunun için yapmayacakları iş, atmayacakları iftira yoktur. Biz kararlılıkla bu işin üzerine giderken, CHP milletvekilleri zıvanadan çıkabilmiştir. Hatta CHP, dershanelerin kapatılmasıyla ilgili düzenlemeyi FETÖ'nün talebine uygun şekilde AYM'ye taşıyarak aynı safta durduğunu belli etmiştir.