Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na kritik FETÖ soruları |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na kritik sorular yöneltti. Başkan Erdoğan, "FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir" ifadelerini kullanarak "Bölücü, mezhepçi terör örgütleriyle ve uzantılarıyla kol kola yürüyen CHP, 17-25 Aralık'tan sonra bu kadroya FETÖ'yü de dahil etmiştir. 15 Temmuz’u 'kontrollü darbe' olarak niteleyen Kılıçdaroğlu’na, bu aklı ve tabiri veren kim? O da FETÖ." dedi. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na "FETÖ'nün siyasi ayağı, FETÖ'cülerin devirmeye çalıştığı siyasetçi midir yoksa yükseltmeye çalıştığı siyasetçi midir?" diyerek sorularını sıraladı...

"FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir" ifadelerini kullanarak "Bölücü, mezhepçi terör örgütleriyle ve uzantılarıyla kol kola yürüyen CHP, 17-25 Aralık'tan sonra bu kadroya FETÖ'yü de dahil etmiştir. 15 Temmuz'u 'kontrollü darbe' olarak niteleyen Kılıçdaroğlu'na, bu aklı ve tabiri veren kim? O da FETÖ." dedi. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na "FETÖ'nün siyasi ayağı, FETÖ'cülerin devirmeye çalıştığı siyasetçi midir yoksa yükseltmeye çalıştığı siyasetçi midir?" diyerek sorularını sıraladı...





İŞTE FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI SORULARI

Bizi FETÖ konusunda ikaz ettiklerini söyleyenler, bu yapının en büyük sözcüsü, taşeronu haline geldiler. Ya ikazları yalandı, ya da sonraki tavrı yalanlardır. Netice olarak bunların hayatı yalan. Bu işler madem soru sorarak oluyor, öyleyse ben de birkaç soru sorayım.

1. FETÖ'nün siyasi ayağı, FETÖ'cülerin düşürmeye çalıştığı siyasetçi midir, yükseltmeye çalıştığı siyasetçi midir?

2. FETÖ'nün siyasi ayağı, 15 Temmuz'da öldürmeye çalıştığı siyasetçi midir, yol verdiği siyasetçi midir? 6 danışman FETÖ'cü çıktı, Urla Belediye Başkanı FETÖ'cü çıktı. FETÖ'nün siyasi ayağı Bay Kemal'in yatak odasına girmiş, haberi yok.

3. FETÖ'nün siyasi ayağı, gerçek yüzü ortaya çıkmadan önce oy verdiği parti midir, FETÖ tehlikesi ortaya çıktıktan sonra desteklediği parti midir?

4. FETÖ'nün siyasi ayağı, FETÖ için yumruk yiyen parti midir, yumruk atan parti midir?

5. FETÖ'nün siyasi ayağı, FETÖ'nün yargı darbesinde kullandığı yalan ve iftiraları siyasete taşıyan değil midir?

6. FETÖ'nün siyasi ayağı, FETÖ ile mücadeleye destek vermek yerine, süreci sulandıran değil midir?

7. FETÖ'nün siyasi ayağı, darbe kalkışmasını milletle durduran mıdır, kontrollü diyerek meşrulaştıran mıdır?

8. FETÖ'nün siyasi ayağı, bu yapıyla canı pahasına mücadele eden midir, CHP Genel Merkezi'ni işgal eden ayak takımı mıdır?