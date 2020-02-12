Bakan Gül’den Kadir Şeker davası açıklaması!
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kadir Şeker davası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, “Olay çok yeni zaman tanımak lazım. Soruşturmanın sonunu beklemeliyiz” dedi. Bakan Gül “FETÖ’nin siyasi ayağı Erdoğan demek milletin aklıyla dalga geçmektir. 15 Temmuz’un hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dı.” İfadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, 'Kadir Şeker ile ilgili, "Olay çok yeni zaman tanımak lazım. Kimse Kadir suçludur diyemez. Ama ortada bir ceset var. Cinayet soruşturması sürüyor." ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamaların satır başları şöyle:
KİŞİNİN LEHİNE OLAN NE VARSA ONLARI DA...
"Olay çok yeni zaman tanımak lazım. Savcı verileri topluyor, soruşturmayı sürdürüyor. Bu soruşturma neticesinde karar varılacak. Savcılık makamı kişilerin sadece aleyhine verileri toplayan verileri toplamıyor. Kişinin lehine olan ne varsa onları da toplayarak soruşturmayı tamamlayacak.
"KİMSE KADİR SUÇLUDUR DİYEMEZ"
Kimse Kadir suçludur diyemez. Ama ortada bir ceset var. Cinayet soruşturması sürüyor. Burada olay meşru müdafa mıdır, hukuka uygunluk sebebiyle ortada bir suç yok mudur... Bunların hepsi soruşturma aşaması sonrasında ortaya çıkacaktır.
TUTUKLULUK BİR TEDBİRDİR
Hakim savcı da sizin bizim gibi bir insan. Onların da bir vicdanı, kalbi var. Veriler çerçevesinde soruşturmayı tamamlayacaklar. Hepimize düşen soruşturmanın sonucunu beklemektir. Bizim de beklentimiz soruşturmanın bir an önce tamamlanmasıdır. Bir kişi tutuklu olunca kesin baştan bir mahkum olmuş gibi değerlendirmek yanlıştır. Tutukluluk bir tedbirdir. Tutuklu oldu diye mahkum oldu, suçludur demek doğru değildir. Salıverildi diye, serbest bırakıldı diye suçsuzdur anlamı da çıkmaz. Bunların hepsi yargılama aşamasında hakim savcının vereceği kararla çıkacaktır. Dolayısıyla hepimiz bu sonucu bekleyeceğiz."
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