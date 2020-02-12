Son dakika: Adnan Oktar davasının firari ismi Turgut Aksu yakalandı
Son dakika haberi... Adnan Oktar Suç Örgütü davasının firari isimlerinden ve çocuk pornografisi ile ilgili olarak aranan Turgut Aksu gözaltına alındı. Şüphelinin gizlendiği adreste kıyafet dolabının içerisine gizlenmiş şekilde yakalandığı öğrenildi.
Adnan Oktar Suç Örgütü soruşturması ve davası kapsamında aranan firari isim ve çocuk pornografisi ile ilgili olarak aranan Turgut Aksu gözaltına alındı. Aksu'nun gizlendiği adreste yapılan baskın sırasında saklandığı kıyafet dolabının içerisine yakalandığı öğrenildi.
OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul Kadıköy'de İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli bir operasyon gerçekleştirildi.
DOLABA SAKLANDI, KISKIVRAK YAKALANDI
Operayon kapsamında Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü firari üyesi ve çocuk pornografisi ile ilgili olarak aranan Turgut Aksu gizlendiği adreste kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Aksu'nun elbise dolabının içerisine gizlenerek polislerden kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre firari Aksu'nun saklanmasına yardımcı olduğu değerlendirilen İ.E.U. isimli şahıs da bu operasyonda gözaltına alındı.
Kaynak: SABAH
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