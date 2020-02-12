12 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Adnan Oktar davasının firari ismi Turgut Aksu yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2020 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020
ADNAN OKTAR DAVASININ FİRARİ İSMİ YAKALANDI

Son dakika haberi... Suç Örgütü davasının firari isimlerinden ve çocuk pornografisi ile ilgili olarak aranan gözaltına alındı. Şüphelinin gizlendiği adreste kıyafet dolabının içerisine gizlenmiş şekilde yakalandığı öğrenildi.

Suç Örgütü soruşturması ve davası kapsamında aranan firari isim ve çocuk pornografisi ile ilgili olarak aranan gözaltına alındı. Aksu'nun gizlendiği adreste yapılan baskın sırasında saklandığı kıyafet dolabının içerisine yakalandığı öğrenildi.

OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul Kadıköy'de İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli bir operasyon gerçekleştirildi.

DOLABA SAKLANDI, KISKIVRAK YAKALANDI

Operayon kapsamında Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü firari üyesi ve çocuk pornografisi ile ilgili olarak aranan Turgut Aksu gizlendiği adreste kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Aksu'nun elbise dolabının içerisine gizlenerek polislerden kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre firari Aksu'nun saklanmasına yardımcı olduğu değerlendirilen İ.E.U. isimli şahıs da bu operasyonda gözaltına alındı.

Kaynak: SABAH

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN