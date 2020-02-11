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İstanbul'da şafak vakti "torbacı" operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2020 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
İSTANBUL'DA ŞAFAK VAKTİ TORBACI OPERASYONU!

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane ve merkezli 7 ilçede ''torbacı'' olarak tabir edilen satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı.

'da helikopter destekli gerçekleştirilen operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane ve merkezli 7 ilçede ''torbacı'' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında, şüphelilere ait 40 adreste arama yapıldı. Aramalarda 100 kilo bonzai, çeşitli uyuşturucu madde, 5 tane silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi.


Gözaltına alınan 44 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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