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Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Kapan-6 Zori Operasyonu başladı

Son dakika: İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman ara hattında 1440 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-6 Zori Operasyonu" başlatıldı. İçişleri açıklamasında, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik "Kapan operasyonları"nın vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde başarıyla sürdüğü vurgulandı.

Giriş Tarihi: 11.02.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 10:07
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Kapan-6 Zori Operasyonu başladı

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman ara hattında 1440 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-6 Zori Operasyonu" başlatıldı.

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Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Kapan-6 Zori Operasyonu başladı

DEV OPERASYON

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Zori Barınma Alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır Bölge ve İl Jandarma Komutanları ile Batman İl Jandarma Komutanının arazide bizzat sevk ve idare ettiği operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1440 personel, 95 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

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Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Kapan-6 Zori Operasyonu başladı

"VATANDAŞLARIN DESTEĞİ İLE BAŞARIYLA SÜRÜYOR"

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik "Kapan operasyonları"nın vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde başarıyla sürdüğü vurgulandı.

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Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Kapan-6 Zori Operasyonu başladı

İşte Kapan-6 Zori Operasyonu'ndan ilk gelen fotoğraflar...

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Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Kapan-6 Zori Operasyonu başladı