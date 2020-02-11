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Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Kapan-6 Zori Operasyonu başladı
Son dakika: İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman ara hattında 1440 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-6 Zori Operasyonu" başlatıldı. İçişleri açıklamasında, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik "Kapan operasyonları"nın vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde başarıyla sürdüğü vurgulandı.
Giriş Tarihi: 11.02.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 10:07
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