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15.01.2020

Yılmaz Ateş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı, CHP'yi topa tuttu!

CHP'yi FETÖ'ye karşı dik durmamakla eleştirdiği için partisinden ihraç edilen Yılmaz Ateş, Yüksek Disiplin Kurulu'na yaptığı itiraz dilekçesinde çarpıcı ayrıntılar yer aldı. Yılmaz Ateş, Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderdiği savunmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nde 2015 yılında yer alan ifadelerini savunma dosyasına ekleyen Yılmaz Ateş, Kılıçdaroğlu'nun tek parti dönemine yönelik eleştirilerini hatırlattı. Yılmaz Ateş, "Bu ülkenin temellerine hendekler kazılarak, bomba koyup katliam yapanlar “Arkadaş” ilan edilirken görev yaptığım döneme ilişkin özeleştiriden ötürü parti içinde yargılanmam vicdanlarınızı rahatsız etmiyorsa lütfen bu savunmamı da dikkate almayınız." ifadelerine yer verdi.

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