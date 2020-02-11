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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş İdlib mesajı: Bedelini çok ağır ödeyecekler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2020 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
ERDOĞAN'DAN NET MESAJ: BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDEYECEKLER

Son dakika haberi… Başkan , Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan. İdlib'deki saldırılar hakkında, "Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler." dedi. Öte yandan Erdoğan, "Özellikle İdlib'de misliyle belalarını buldular. Ama yetmez, daha devam edecek. Gerekli karşı cevapları en üst düzeyde Suriye tarafına verdik." şeklinde konuştu.

SON DAKİKA HABERİ: Başkan , Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İdlib'de Beşar Esad rejimince Türk askerlerine yapılan kalleş saldırıya çok sert tepki gösterdi ve çok net konuşarak, "Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler. Özellikle İdlib'de misliyle belalarını buldular. Ama yetmez, daha devam edecek. Gerekli karşı cevapları en üst düzeyde Suriye tarafına verdik." dedi.

Başkan Erdoğan'dan İdlib saldırısı sonrası ilk açıklama! |Video BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İDLİB SALDIRISI SONRASI İLK AÇIKLAMA! |VİDEO

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"BEDELİNİ ÇOK AMA ÇOK AĞIR ÖDEYECEKLER"

Rabbim şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Sevgili habibine komşu eylesin. Şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimizin her bir ferdine de sabırlar diliyorum. Yarınki grup toplantısında Suriye meselesini ve bundan sonra atacağımız adımları; nitekim dün atmış olduğumuz üst düzey toplantıda gerekli karşı cevapları en güçlü düzeyde Suriye tarafına verdik. Rejimi ciddi manada orada özellikle de İdlib'de misliyle belalarını buldular. Ama yetmez, daha devam edeceğiz. Çünkü bunlar bizim Mehmetlerimize saldırdıkça, bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler. Ve bu adımları da yarın kamuoyuyla paylaşacağım.

Ülkelerin gelenek ve göreneklerindeki zenginliği ortaya koyan çalışmalara Türkiye olarak biz de iştirak ediyoruz. Bu sanatçılarımız tüm hayatlarını vakfederek elde ettikleri becerilerle her türlü teşekkürü hak ediyorlar. Bizim medeniyetimiz her şeyden önce aşk medeniyetidir. Aşk bu toprakların mayasıdır. 178 ülke içinde en çok kültüre sahip ilk 5 ülke içindeyiz. Ahilik geçmişte kalmış bir nostalji değil bugün de hayatımızda yerini koruyan bir değerler silsilesidir. Talebelerine doğruluğu, kanaati öğreten bir mektup olan ahilikte usta çırağını evladı gibi görür, kollar.

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