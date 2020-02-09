CHP'nin mağdur ettiği işçi kendini yaktı! CHP mağdur işçiyi provokasyon malzemesi yaptı
CHP'nin mağdur ettiği bir işçi geçtiğimiz günlerde Mersin'de kendini yakmaya çalıştı. Mağdur işçi Mustafa Şenol B.'nin kendini yakmaya çalıştığı anların görüntüsünü kullanan CHP'liler, "Maddi imkansızlıklar yüzünden kendini yaktı" algısı oluşturmaya çalıştı.
Geçtiğimiz günlerde Tarsus İlçesi Tozkoparan Mahallesi'nde meydana gelen olayda belediye binası önüne gelen 32 yaşındaki M. Şenol B. "Belediye Başkanıyla görüşmek istiyorum" şeklinde bağırarak, üzerine döktüğü benzini elindeki çakmakla ateşledi. Alevler içinde kalan şahsa itfaiye ekipleri müdahale etti. Ağır şekilde yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
CHP YİNE PROVOKASYON YAPTI
Belediye tarafından işten çıkarılan işçinin durumunu siyasi malzeme haline getiren CHP'li isimler ise durumu algı operasyonuyla çarpıtmaya kalktı.
CHP'li Barış Yarkadaş olayın iç yüzünü çarpıtarak sosyal medya hesabından paylaştı. İşçinin maddi imkansızlıklardan dolayı valilik önünde kendini yaktığını belirterek paylaşan Yarkadaş, Mersin B.B'sinin işten çıkardığı adamı propaganda aracı olarak kullandı.
Yaşanan acı olayı çarpıtanlardan bir diğeri ise CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur oldu. Güzelmansur, "İş bulamayan, çocuklarının karnını doyuramayan anne-babalar çaresizlikten kendini yakıyor." sözleriyle CHP'nin işten çıkardığı gerçeğini örtpas etmeye kalktı.
MAĞDUR İŞÇİNİN ARKADAŞI HER ŞEYİ ANLATTI
Olayın ardından konuşan Mustafa Şenol B.'inin arkadaşı, "Perşembe günü yanımdaydı. Konuştuk dertleştik kendisiyle. Yakın tarihte bir araç kiralamıştı. Kiraladığı araçla da kaza yapmış araç kaskosuz çıkınca 15 bin TL'ye yakın para ödemek zorunda kalmıştı. Çok büyük maddi zarara girmişti. Üstüne birde işten çıkınca sıkıntıya girmiş. Garibimin ikiz bebeği var, inşallah sağlığına kavuşur geri" dedi.
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