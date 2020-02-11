Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı! "Kapıkule'deki operasyonda yeni rekora imza atıldı"
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Kapıkule'de bir operasyonda 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirilerek yeni rekora imza atıldı." dedi. Yakalanan uyuşturucunun Türkiye tarihinde kara gümrük kapılarında bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu olduğu belirlendi.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda şüpheli görülerek aranan bir tırda 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirildi.
TÜRKİYE TARİHİNDE BİR İLK...
Yakalanan uyuşturucunun Türkiye tarihinde kara gümrük kapılarında bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu olduğu belirlendi.
"GÜBRE" DEDİLER, ESRAR ÇIKTI
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada da yakalamaya ilişkin detaylara yer verildi.
Buna göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında risk analizi yapıldı. İtalya'dan Gürcistan'a gitmek üzere gümrük kapısına gelen yabancı plakalı bir tır riskli bulunarak x-ray taramasına sevk edildi.
Gübre cinsi eşya taşıdığı beyan edilen tırda şüpheli yoğunluk belirlenmesi üzerine araç arama hangarına alındı. Burada yapılan aramada, narkotik dedektör köpeklerin araçta bulunan bazı çuvallara tepki verdiği görüldü. Bu çuvallar araçtan indirilerek açıldı. Yapılan incelemede 213 çuval içinde 2 ton 70 kilogram esrar bulunduğu tespit edildi.
Ele geçirilen rekor miktardaki uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 124 milyon 220 bin lira olduğu belirlendi.
Tırın yabancı uyruklu sürücüsü gözaltına alındı.
2 AYRI OPERASYONDA DA ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Ayrıca, İpsala Gümrük Kapısı'nda riskli görülen bir diğer tırda yapılan aramada, rulo saç yüklü aracın dorsesinin ön duvarında zula tabir edilen gizli bölme tespit edildi. x-ray taraması sonrasında araçta yapılan incelemede gizli bölmeye saklanmış 289 şeffaf poşette 306 kilogram esrar ele geçirildi.
Söz konusu yakalamalardan bir gün önce de yine Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yabancı uyruklu bir sürücü idaresindeki otomobilde dedektör köpeklerle arama yapıldı. Şüpheli aracın yedek lastiğine gizlenmiş halde 4,6 kilogram esrar bulundu.
Gümrük Muhafaza ekiplerince Trakya'daki gümrük kapılarında peş peşe gerçekleştirilen 3 farklı operasyonda, biri rekor olmak üzere toplam 142 milyon 702 bin lira değerinde 2 ton 380 kilogram esrar ele geçirilmiş oldu.
BAKAN RUHSAR PEKCAN: YENİ REKORA İMZA ATILDI
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Kapıkule'de bir operasyonda 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirilerek yeni rekora imza atıldı." açıklamasında bulundu.
Bakan Ruhsar Pekcan'ın operasyona ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle;
"Gümrük kapılarımızda kaçakçılığa, uyuşturucuya geçit vermiyoruz. Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Kapıkule'de gerçekleştirilen bir operasyonda, 2 ton 70 kg ağırlığında esrar ele geçirilerek, yeni bir rekora imza atıldı. Geçtiğimiz aylarda İstanbul Havalimanında ele geçirilen 1.7 ton uyuşturucu ile ülkemiz havalimanlarında gerçekleştirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu yakalamasını gerçekleştiren ekiplerimiz, bu defa yeni ve daha büyük bir yakalamaya imza attı. Kapıkule Gümrük kapısında şüpheli bir tırda yapılan arama sonucu ele geçirilen 2 ton 70 kg uyuşturucu, ülkemiz tarihinde kara kapılarında tek seferde gerçekleştirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu yakalaması oldu. Bu önemli yakalamayı gerçekleştiren başta Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü olmak üzere gece gündüz demeden büyük bir özveriyle kaçakçılıkla mücadele eden Gümrük Muhafaza ekibimizi canı gönülden kutluyorum."
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