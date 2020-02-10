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Son dakika: Mardin’de jandarma ve MİT'tan operasyon! O terörist yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2020
JANDARMA VE MİT'TAN OPERASYON! O TERÖRİST YAKALANDI

Edinilen bilgilere göre, İl Komutanlığı ve Başkanlığının müştereken yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu S.R. ve M.H. isimli yabancı uyruklu iki şahsın göçmen kaçakçılığı ve terör örgütü mensuplarını yasa dışı yollarla 'den ’ye geçirdiği tespit edildi.

Takibe alınan S.R. ve M.H. isimli şahıslar tarafından yapılan operasyonla Kızıltepe Şenyurt Mahallesi sınırlarında yakalandı. Operasyonda araç içinde bulunan 5 şahıs gözaltına alındı.

Araçta bulunan Hali isimli şahsın yapılan mülakatta terör örgütüne 2019 yılında katıldığını, örgüt içinde Berhudan kod adını kullandığını itiraf ettiği belirtildi.

Araçta yakalanan S.R., M.H., S.A., E.X. ve Ahmet Fereç Halil isimli şahısların jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

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