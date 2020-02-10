Son dakika: Mardin’de jandarma ve MİT'tan operasyon! O terörist yakalandı
Giriş Tarihi: 10.02.2020
Edinilen bilgilere göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığının müştereken yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu S.R. ve M.H. isimli yabancı uyruklu iki şahsın göçmen kaçakçılığı ve PYD terör örgütü mensuplarını yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye’ye geçirdiği tespit edildi.
Takibe alınan S.R. ve M.H. isimli şahıslar jandarma tarafından yapılan operasyonla Kızıltepe Şenyurt Mahallesi sınırlarında yakalandı. Operasyonda araç içinde bulunan 5 şahıs gözaltına alındı.
Araçta bulunan Ahmet Fereç Hali isimli şahsın yapılan mülakatta PYD terör örgütüne 2019 yılında katıldığını, örgüt içinde Berhudan kod adını kullandığını itiraf ettiği belirtildi.
Araçta yakalanan S.R., M.H., S.A., E.X. ve Ahmet Fereç Halil isimli şahısların jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.
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