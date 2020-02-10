Son dakika: Tevfik Göksu'dan İBB'nin ulaşım zammına tepki: Ahlaki hiçbir yönü yok!

AK Parti'den vatandaşlar tarafından büyük tepki çeken İBB'nin yüzde 35'lik ulaşım zammına tepki geldi. AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu "Ahlaki hiçbir yönü olmadığını düşünüyorum" dedi. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından ulaşıma yapılan yüzde 35'e varan zamlar bugün uygulanmaya başlandı. AK Parti grubunun, bugün yapılacak İBB'nin Şubat ayı meclis toplantısında konuyu gündeme getireceği öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ( İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi ( UKOME ) tarafından ulaşıma yapılan yüzde 35'e varan zamlar bugün uygulanmaya başlandı. AK Parti grubunun, bugün yapılacak İBB'nin Şubat ayı meclis toplantısında konuyu gündeme getireceği öğrenildi.

Toplantı öncesi İBB'ye gelen Ak Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Yapılan zamla ilgili meselenin ne ekonomiyle ilgili ne başka boyutunu, ben zammın ahlaki boyutunu konuşuyorum. Seçimden önce çıkıp İstanbul'un her bir köşesinde 'ulaşım giderlerini azaltacağım' deyip seçimden sonra gelip yüzde 35 gibi fahiş bir zam yapmanın ahlaki hiçbir yönü olmadığını düşünüyorum" dedi.