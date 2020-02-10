10 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Tevfik Göksu'dan İBB'nin ulaşım zammına tepki: Ahlaki hiçbir yönü yok!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2020 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020
AK PARTİ'DEN İBB'NİN ULAŞIM ZAMMINA TEPKİ

'den vatandaşlar tarafından büyük tepki çeken 'nin yüzde 35'lik zammına tepki geldi. AK Parti İBB Grup Başkanvekili "Ahlaki hiçbir yönü olmadığını düşünüyorum" dedi. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi () tarafından ulaşıma yapılan yüzde 35'e varan zamlar bugün uygulanmaya başlandı. AK Parti grubunun, bugün yapılacak İBB'nin Şubat ayı meclis toplantısında konuyu gündeme getireceği öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi () Koordinasyon Merkezi () tarafından ulaşıma yapılan yüzde 35'e varan zamlar bugün uygulanmaya başlandı.

grubunun, bugün yapılacak İBB'nin Şubat ayı meclis toplantısında konuyu gündeme getireceği öğrenildi.

"AHLAKİ HİÇBİR YÖNÜ YOK!"

Toplantı öncesi İBB'ye gelen Ak Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı , "Yapılan zamla ilgili meselenin ne ekonomiyle ilgili ne başka boyutunu, ben zammın ahlaki boyutunu konuşuyorum. Seçimden önce çıkıp İstanbul'un her bir köşesinde 'ulaşım giderlerini azaltacağım' deyip seçimden sonra gelip yüzde 35 gibi fahiş bir zam yapmanın ahlaki hiçbir yönü olmadığını düşünüyorum" dedi.

İstanbul'da ulaşıma zam! Vatandaşlar güne zamlı başladı! Metrobüs, otobüs, özel halk otobüsü, İETT, metro ücret tarifesi…
İstanbul'da ulaşıma zam! Vatandaşlar güne zamlı başladı! Metrobüs, otobüs, özel halk otobüsü, İETT, metro ücret tarifesi… İSTANBUL'DA ULAŞIMA ZAM! VATANDAŞLAR GÜNE ZAMLI BAŞLADI! METROBÜS, OTOBÜS, ÖZEL HALK OTOBÜSÜ, İETT, METRO ÜCRET TARİFESİ…

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN