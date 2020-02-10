10 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Suriye'de Esad'a operasyon öncesi cemaatle namaz!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2020
SURİYE'DE ESAD'A OPERASYON ÖNCESİ CEMAATLE NAMAZ!

Başkan Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyalinin ardından gözler sınır bölgesine döndü. 'nın yoğun bir şekilde zırhlı araç ve komando sevkiyatı yaptığı bölgede, ile Esad rejimi arasında çatışmalar başladı. Çatışma öncesinde Suriye Milli , cemaat şeklinde namaz kıldı.

Eli kanlı Esad rejimi, 'de Türk askerlerine yönelik kalleş bir saldırı düzenledi.

7 askerimizin şehit olmasının ardından Başkan , Türk askerinin kanının aktığı yerde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyledi ve Esad'a yönelik operasyon sinyali verdi.

TSK'DAN YOĞUN SEVKİYAT
Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (), dev askeri konvoylarla bölgeye takviye yapmaya başladı.

ÇATIŞMALAR BAŞLADI
da hazırlıklarını tamamladı. TSK'dan destek alan Suriye Milli , rejim güçleriyle çatışmaya başladı. Çatışma öncesinde Suriye Milli Ordusu, cemaat şeklinde namaz kıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN