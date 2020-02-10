Suriye'de Esad'a operasyon öncesi cemaatle namaz!
Başkan Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyalinin ardından gözler sınır bölgesine döndü. TSK'nın yoğun bir şekilde zırhlı araç ve komando sevkiyatı yaptığı bölgede, Suriye Milli Ordusu ile Esad rejimi arasında çatışmalar başladı. Çatışma öncesinde Suriye Milli Ordusu, cemaat şeklinde namaz kıldı.
Eli kanlı Esad rejimi, İdlib'de Türk askerlerine yönelik kalleş bir saldırı düzenledi.
7 askerimizin şehit olmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk askerinin kanının aktığı yerde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyledi ve Esad'a yönelik operasyon sinyali verdi.
TSK'DAN YOĞUN SEVKİYAT
Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dev askeri konvoylarla bölgeye takviye yapmaya başladı.
ÇATIŞMALAR BAŞLADI
Suriye Milli Ordusu da hazırlıklarını tamamladı. TSK'dan destek alan Suriye Milli Ordusu, rejim güçleriyle çatışmaya başladı. Çatışma öncesinde Suriye Milli Ordusu, cemaat şeklinde namaz kıldı.
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