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Son dakika haberi | AK Parti'de kritik toplantı başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2020
AK PARTİ'DE KRİTİK TOPLANTI BAŞLADI

Son dakika haberi...AK ve (), ve AK Parti Genel Başkanı başkanlığında toplandı.

AK ve (), ve AK Parti Genel Başkanı başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan MKYK toplantısı, saat 17.30'da başladı.

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