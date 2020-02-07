Koronavirüs salgını 638 can aldı! Vuhan'da polis kapı kapı geziyor
Koronavirüsle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dünyayı sarsan virüste ölü sayısı 638'e çıktı, vaka sayısı 31 bini aştı. Virüsün yayılma şekliyle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Koronavirüsü yayılmaya devam ederken pek çok ülke güvenlik önlemlerini artırdı. Vuhan'da polis kapı kapı gezip vatandaşların ateşini ölçüyor.
Giriş Tarihi: 07.02.2020 21:47Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 21:58
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Koronavirüs salgını 638 can aldı! Vuhan'da polis kapı kapı geziyor
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Koronavirüs salgını 638 can aldı! Vuhan'da polis kapı kapı geziyor
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Koronavirüs salgını 638 can aldı! Vuhan'da polis kapı kapı geziyor
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Koronavirüs salgını 638 can aldı! Vuhan'da polis kapı kapı geziyor
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Koronavirüs salgını 638 can aldı! Vuhan'da polis kapı kapı geziyor