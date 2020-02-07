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Koronavirüs salgını 638 can aldı! Vuhan'da polis kapı kapı geziyor

Koronavirüsle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dünyayı sarsan virüste ölü sayısı 638'e çıktı, vaka sayısı 31 bini aştı. Virüsün yayılma şekliyle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Koronavirüsü yayılmaya devam ederken pek çok ülke güvenlik önlemlerini artırdı. Vuhan'da polis kapı kapı gezip vatandaşların ateşini ölçüyor.

Giriş Tarihi: 07.02.2020 21:47 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 21:58
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Koronavirüs salgını 638 can aldı! Vuhan'da polis kapı kapı geziyor
Koronavirüs salgını 638 can aldı! Vuhan'da polis kapı kapı geziyor

Çin'den dünya geneline yayıldığı düşünülen ölümcül korona virüsü ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Çinli uzmanlar, virüsün yarasadan insana nasıl bulaştığıyla ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

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Koronavirüs salgını 638 can aldı! Vuhan'da polis kapı kapı geziyor
Koronavirüs salgını 638 can aldı! Vuhan'da polis kapı kapı geziyor

Alınan son verilere göre dünya genelinde 31.523 kişiye koronavirüs teşhisi konuldu. Çin'den yayılmaya başladığı düşünülen ve dünya genelinde korkuya neden olan korona virüsü salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 638'e yükseldi. Tedaviye olumlu cevap veren ve virüsten tamamen kurtulan kişi sayısı ise 1.764 olarak duyuruldu.

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Koronavirüs salgını 638 can aldı! Vuhan'da polis kapı kapı geziyor
Koronavirüs salgını 638 can aldı! Vuhan'da polis kapı kapı geziyor

Dünyayı sarsan virüsle ilgili son dakika haberleri geliyor. İşte yaşananlar...

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Koronavirüs salgını 638 can aldı! Vuhan'da polis kapı kapı geziyor
Koronavirüs salgını 638 can aldı! Vuhan'da polis kapı kapı geziyor

WUHAN'DA POLİS KAPI KAPI GEZİYOR

Çin'de korona virüsü salgını yayılmaya devam ederken, karantina bölgesinde bulunan Wuhan'da polis kapı kapı gezip vatandaşların ateşini ölçüyor.

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Koronavirüs salgını 638 can aldı! Vuhan'da polis kapı kapı geziyor
Koronavirüs salgını 638 can aldı! Vuhan'da polis kapı kapı geziyor

Dünya genelinde virüse yönelik çalışmalar devam ederken, Çin'in 23 Ocak tarihinde karantina altında bulunan Wuhan kentinde de önlemler giderek arttırılıyor.