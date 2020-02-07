Koronavirüs salgını 638 can aldı! Vuhan'da polis kapı kapı geziyor

Alınan son verilere göre dünya genelinde 31.523 kişiye koronavirüs teşhisi konuldu. Çin'den yayılmaya başladığı düşünülen ve dünya genelinde korkuya neden olan korona virüsü salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 638'e yükseldi. Tedaviye olumlu cevap veren ve virüsten tamamen kurtulan kişi sayısı ise 1.764 olarak duyuruldu.