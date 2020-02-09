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Son dakika haberi: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Antalya'daki trafik kazasında yaralandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.02.2020 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020
AK PARTİLİ 3 İSİM TRAFİK KAZASINDA YARALANDI

Son dakika haberine göre; Genel Başkan Yardımcısı , eski Büyükşehir Belediye Başkanı ile eski Büyükşehir Belediye Başkanı , trafik kazasında yaralandı.

Genel Başkan Yardımcısı 'nin burnunun kırıldığı trafik kazasında, eski Büyükşehir Belediye Başkanı ile eski Büyükşehir Belediye Başkanı hafif yaralandı.

Özhaseki, Türel ve Yılmaz'ın içinde bulunduğu 07 SE 942 plakalı araç, Serik Devlet Su İşleri mevkisinde, 06 VTJ 22 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada yaralanan Özhaseki, Türel ve Yılmaz, Serik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Son dakika: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Antalya'daki trafik kazasında yaralandı! İlk görüntüler |Video SON DAKİKA: AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MEHMET ÖZHASEKİ ANTALYA'DAKİ TRAFİK KAZASINDA YARALANDI! İLK GÖRÜNTÜLER |VİDEO

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmet Özhaseki'nin kazada burnunun kırıldığını belirtti.

Türel, "Çok şükür hiçbirimizde bir şey yok. Sadece Mehmet Bey'in burnu kırıldı. Şu anda da Serik Devlet Hastanesinden ambulansla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gidiyoruz." dedi.

Menderes Türel, kendisinin ve Yusuf Ziya Yılmaz'ın ise sağlık durumunun iyi olduğunu, tedbiren hastaneye geçtiklerini söyledi. AA

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