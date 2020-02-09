Son dakika: Silopi Adliyesi'ni havaya uçurmayı planlayan yazı işleri müdürü yakalandı
Silopi Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan B.Ç. internetten temin ettiği patlatıcıları, Silopi Adliyesi'nin zemin katındaki duvar içlerine oyarak yerleştirdi. Adliye binasında hizmetli olarak çalışan bir şahsın ihbarı üzerine büyük bir facianın eşiğinden dönülmüş oldu. İhbar sonrası patlayıcılar ele geçirilirken, kalleş saldırıyı planlayan B.Ç. de yakalandı.
Şırnak'ın Silopi İlçesi'ndeki adliye binasında hizmetli olarak çalışan bir şahıs Silopi Cumhuriyet Başsavcısı'nı telefonla arayarak Silopi Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan B.Ç. hakkında ihbar yaptı.
Şahıs, B.Ç.'nin yaklaşık 4 ay önce definecilik amaçlı 45 adet kaya kırıcı olarak tabir edilen patlayıcı maddeleri internet üzerinden kendisine temin ettirdiğini ve daha sonraki görüşmelerinde patlayıcı maddeleri Silopi Adliyesi'nin zemin katında duvar içlerine oyularak oluşturulan boşluklara yerleştirmeyi planladığını ve elektrik düzeneğini de kurduğunu öğrendiğini beyan etti.
40 ADET PATLAYICI
İhbar üzerine hemen harekete geçildi. Silopi Adliyesi'ne bomba uzmanı ekiplerince intikal edilirken adliyede bulunan bilgi işlem odasında yer gösterme sonucu yapılan incelemede 40 adet 100'er gram patlayıcı maddenin siyah poşet içerisindeki kutunun içinde bulunduğu tespit edildi.
ADLİYE ÇALIŞANI YAKALANDI
Adliye binasında yapılan kontrollerde ise binanın muhtelif kiriş noktalarında çok sayıda oluk bulundu.
Konuyla ilgili olarak yapılan çalışmalarda; şüpheli yazı işleri müdürü B.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 20 bin dolar ele geçirildi.
ŞÜPHELİYLE İRTİBATLILAR GÖZALTINDA
Şahsın yoğun irtibatı olan M.Y.T. de gözaltına alındı. Ekipler B.Y. isimli adliyede çalışan ve elektrikçilerle ilgilenen hizmetliyi de gözaltına aldı.
Adliyenin elektrik işlerini yapan ve zaman ayarlı düzeneği bağlayan F.Y.'yi yakalayan ekipler şüpheliyi gözaltına aldı. Yine B.Ç. ile yoğun irtibatı tespit edilen A.Ç. İsimli şüpheli tespit edildi. Şüpheli gözaltına alındı. Elektrikçi olduğu belirlenen F.A. İsimli bir şüpheli ile ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.
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