Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Kayseri okullar tatil mi? Kayseri Valiliği tatil açıklaması…
10 Şubat Kayseri’de yarın okullar tatil mi sorusu gündeme oturdu. Kayseri’de yaşayan öğrenciler ve veliler Kayseri okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Kayseri Valiliği tatil açıklaması hakkında araştırma yapılıyor. Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu’da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle birçok ilden kar tatili haberleri peş peşe geliyor. Kayseri’de de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışının bu gece de devam etmesi beklenirken, sıcaklıkların -11 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Peki, 10 Şubat Pazartesi Kayseri yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı!
Kayseri yarın okullar tatil mi sorusuna 10 Şubat Pazartesi günü için yanıt aranıyor. Kayseri okullar tatil mi sorusunun cevabı yoğun şekilde araştırılıyor. Öğrenciler ve veliler Kayseri Valiliği tatil açıklamasını sorguluyor Yurdun birçok kesiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle art arda kar tatili haberi geliyor. Kayseri'de de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 10 Şubat Kayseri'de yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Kayseri kar tatili var mı? İşte detaylar…
KAYSERİ YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (10 ŞUBAT)
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle okulların yarın için tatil edildiği açıklandı.
Bünyan Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu kaydedildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Kayseri il genelinde tatil olduğuna ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
YURT GENELİNDE HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya, Bilecik, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Karadeniz kıyıları ile akşam saatlerinden sonra Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneyi, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneyi, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden; oluşabilecek olumsuzluklara (soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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