Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Yarını bekleyin"

Türkiye'nin dört bir yanındaki tüm öğrencilerin aynı imkanlara sahip olacağını vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Adalet temelli bir yapı üzerinde çalıştık. Hazırız. Yarını bekleyin" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kendisine ait Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de her öğrencinin aynı imkanlara sahip olacağı bir eğitim düzeni için çalıştıklarını ve açıklamaya hazır olduklarını aktardı.

"ADALE TEMELLİ BİR YAPI İÇİN HAZIRIZ, YARINI BEKLEYİN"

Selçuk, "Çabamız, hiçbir çocuğumuzun yaşam koşulları ve coğrafi farklılıklar nedeniyle eğitim hakkından geri kalmaması için...Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilerin benzer imkanlara sahip olabildiği, adalet temelli bir yapı üzerinde çalıştık. Hazırız. Yarını bekleyin." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Konya'da kendisine el sallayan çocukları görünce yanlarına giderek sohbet edip, istekleri olup olmadığını sordu.