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Son dakika haberi: Trabzon Valiliği açıkladı okullar tatil edildi mi?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.02.2020 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020
TRABZON VALİLİĞİ AÇIKLADI OKULLAR TATİL EDİLDİ

haberine göre; 'da kar yapışı etkili oluyor. Veliler ve öğrencilerin "Trabzon'da bugün okullar tatil edildi mi? Okullar tatil mi?" sorusuna resmi yanıt Trabzon Valiliğinden geldi. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklama il genelin olmak üzere eğitime 2 gün ara verildiği açıklandı.

'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim 2 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle 10 ve11 Şubat'ta il genelinde ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. AA

TRABZON'DE BUGÜN HAVA NASIL? KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

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