Milli Eğitim Bakanı Selçuk: e-denklik modülünü hayata geçirmiş bulunuyoruz
Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
Denklik işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin saklandığı e-denklik modülü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katıldığı toplantı ile kamuoyuna tanıtıldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, e-denklik modülünün, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından UNICEF'in katkılarıyla 2020 yılının ilk yenilikçi icraatlarından biri olarak uygulamaya konulduğunu açıkladı. Selçuk, 9 Aralık 2019 tarihinde kurulumu tamamlanan modül ile ilgili Ankara'da ve yurt dışında Almanya, Kosova ve Azerbaycan'da bir haftalık pilot uygulamalar yapıldığını aktardı.
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