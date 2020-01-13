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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: e-denklik modülünü hayata geçirmiş bulunuyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
BAKAN DUYURDU! YENİ SİSTEM BAŞLADI

Denklik işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin saklandığı e-denklik modülü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katıldığı toplantı ile kamuoyuna tanıtıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, e-denklik modülünün, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından UNICEF'in katkılarıyla 2020 yılının ilk yenilikçi icraatlarından biri olarak uygulamaya konulduğunu açıkladı. Selçuk, 9 Aralık 2019 tarihinde kurulumu tamamlanan modül ile ilgili 'da ve yurt dışında , ve 'da bir haftalık pilot uygulamalar yapıldığını aktardı.

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