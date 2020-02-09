Af yasasında son dakika gelişmesi! Af yasasında...

Türkiye'nin merakla beklediği af yasasında yeni düzenleme hakkındaki detaylar dikkat çekti. Af yasası için "Tekrar değerlendirin" talimatı veren Başkan Erdoğan, af yasasında gözden bir şey kaçırılmamasını, kamu vicdanını sızlatacak bir sonuç çıkmaması gerektiğini dile getirdi.

AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı infaz sistemine ilişkin yasa teklifi, alternatif infaz yöntemlerinin de aktif olarak sistemde kullanılmasını öngörüyor. Bu yöntemler şöyle sıralanıyor:

EVDE İNFAZ: Belli yaşın üstündekilerin, belli suçlardan cezalarını evde geçirmeleri öngörülüyor. 65 yaş için 1 yıl, 70 yaş için 2 yıl, 75 yaş ve üstü için ise 4 yıla kadar kalan cezanın evde çekilmesi planlanıyor. Hamile kadınların cezalarını da evde geçirmeleri yönünde öneri teklifte yer alıyor. Uygulama elektronik kelepçe takılarak evlerinin dışına çıkılmaması şeklinde olacak.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU İNFAZ: Hükümlüler sabah işte olacak, akşam cezasını çekmek için cezaevinde kalacak. Ya da hafta içi normal hayatını sürdürüp hafta sonunun cezaevinde geçirecek. Mevcut sistemde çok fazla uygulanmada da 6 aya kadar olan suçlarda bu yöntem bulunuyor. Yeni düzenleme ile 2 yıla kadar hapis cezasını öngören suçlar için bu infaz yönteminin uygulanması planlanıyor.

DENETİMLİ SERBESTLİK: Denetimli serbestliğin kapsamı genişletilerek belli suçlarda denetimli serbestlik kapsamına alınması düşünülüyor.

ERDOĞAN: BİRAZ DAHA ÇALIŞIN

Başkan Erdoğan geçen günlerde kurmayları ile infaz sisteminde yapılacak değişikliği ele aldı. Erdoğan, alternatif infaz yöntemlerinin uygulanmasında bazı sıkıntılar yaşanabileceğini belirterek bu konuda daha kapsamlı bir çalışma yapılması talimatı verdi. Erdoğan'ın, kapsamın genişlemesi halinde bazı suçların kamuoyunda vicdanında sıkıntı yaratmasından endişe ettiği ve kimlerin bundan yararlanacağının detaylı bir şekilde çalışılmasını istediği bildirildi.

Erdoğan talimatı doğrultusunda suç ve dosya bazında daha kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Düzenlemenin sıkıntı yaratabilecek yönlerinin değiştirilerek tekrar Erdoğan'a sunulması bekleniyor.