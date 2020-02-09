HDP'lilerden Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelere provokasyon
Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde PKK'nın dağ kadrosuna dahil edilmek için kaçırılanların aileleri nöbetlerine devam ediyor. Acılı aileler evlatlarını beklemeye devam ederken, HDP'lilerin provokasyonlarıyla da karşı karşıya kaldılar. HDP'liler, acılı aileleri parmak sallayarak tehdit etti.
HDP önünde evlatlarını bekleyen aileler içerideki HDP'lilerin kendilerine parmak salladığını kaydetti ve 'Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir' sloganları attı.
ACILI AİLELERİ PROVOKE ETMEYE ÇALIŞTILAR
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı illerden gelerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan 83 ailenin evlat nöbeti devam ediyor. Bugün eksi 7 derecede HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, açıklama yaptıkları sırada bazı partililerin kendilerine parmak salladığını iddia ederek binaya girmeye çalıştı.
EMNİYET EKİBİ SAKİNLEŞTİRDİ
Yaşanan son dakika haberini alır almaz müdahale için emir alan güvenlik güçlerinin araya girmesi ile gerginlik sona ererken, babalar 'Kahrolsun PKK', anneler de 'Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir' sloganları attı. Güvenlik güçleri evlat nöbetindeki aileleri güçlükle sakinleştirdi.
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