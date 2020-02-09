10 Şubat Sivas’ta yarın okullar tatil mi? Sivas’ta kar tatili oldu mu? İşte yanıtı!

Sivas yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Sivas’ta kar tatili var mı? Yurdun birçok noktasında etkili olan kar yağışı Sivas’ta da etkisini sürdürüyor. Sıcaklıkların -15 dereceye düşmesi beklenirken, kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle eğitim öğretim hayatında da güçlükler yaşanıyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle tatil kararları peş peşe geliyor. Birçok ilden kar tatili haberi geliyor. Peki, Sivas’ta yarın okullar tatil mi? Sivas kar tatili var mı? İşte yanıtı…

Sivas kar tatili var mı? 10 Şubat Sivas'ta yarın okullar tatil mi? Türkiye'nin birçok yerinden kar tatili haberleri peş peşe gelmeye devam ederken, Sivas yarın okullar tatil m sorusu gündem oldu. Peki, Sivas'ta kar tatili var mı? 10 Şubat Pazartesi günü Sivas'ta tatil olup olmadığı, ilde yaşayan vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

10 ŞUBAT SİVAS KAR TATİLİ VAR MI?

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim gören öğrenciler için Pazartesi günü bin gün süre ile okulların tatil edildiği duyuruldu.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya, Bilecik, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Karadeniz kıyıları ile akşam saatlerinden sonra Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneyi, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneyi, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden; oluşabilecek olumsuzluklara (soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.