10 Şubat Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara kar tatili! Ankara Valiliği Vasip Şahin tatil…

Ankara’da yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Ankara kar tatili yoğun şekilde sorgulanıyor. Ankara Valiliği Vasip Şahin kar tatili açıklaması için öğrenciler sosyal medyada paylaşımda bulunuyor. Yurdun birçok noktasında etkili olan kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle tatil haberleri peş peşe geliyor. Ankara’nın bazı bölgelerinde de kar yağışı etkili oluyor. Peki, Ankara yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Pazartesi Ankara kar tatili var mı? İşte detaylar…

Ankara kar tatili için gözler Ankara Valisi Vasip Şahin'e çevrildi. 10 Şubat Ankara'da yarın okullar tatil mi? Yurdu etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle Ankara okullar tatil mi sorusu da gündem oldu. Kar yağışını gören öğrenciler kar tatili haberlerini takip ediyor. Şu ana kadar 20'den fazla ilden kar tatili haberi geldi. Peki, Ankara'da kar tatili var mı? Ankara'da yarın 10 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? İşte yanıtı…

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara kar tatiline ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Tatil açıklaması yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

ANKARA HAVA DURUMU

Bölge genelini parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz Bölümü ile Çankırı'nın bu akşam saatlerinde aralıklı, Ankara ve Kırıkkale'nin bu akşam ve gece saatlerinde aralıklarla hafif, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara'da kar yağışının bu gece devam etmesi ve sıcaklıkların -4 dereceye düşmesi bekleniyor.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Siirt, Artvin, Ankara ve Çankırı çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.