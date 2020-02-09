09 Şubat 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Şehit Uzman Onbaşı Taş son yolculuğuna uğurlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.02.2020
BARIŞ PINARI ŞEHİDİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

bölgesinde aracın devrilmesi sonucu olan Taş'ın cenazesi, memleketi 'ta toprağa verildi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde aracın devrilmesi sonucu olan Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş'ın Elbistan Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi, ilk olarak Yunus Emre Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, törenin yapılacağı Hocazade Camisine getirildi.

Tören alanında şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Taş'ın naaşı, İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Hocazade Mezarlığı'ndaki şehitlikte defnedildi.

bölgesinde aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralanmış, hastaneye sevk edilen Ceyhun Taş, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN