Şehit Uzman Onbaşı Taş son yolculuğuna uğurlandı
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Taş'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş'ın Elbistan Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi, ilk olarak Yunus Emre Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.
Burada helallik alınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, törenin yapılacağı Hocazade Camisine getirildi.
Tören alanında şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Şehit Taş'ın naaşı, İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Hocazade Mezarlığı'ndaki şehitlikte defnedildi.
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralanmış, hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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