Samsun yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Samsun kar tatili var mı? İşte son gelişmeler…

10 Şubat Samsun kar tatili var mı? Samsun yarın okullar tatil mi? Samsun Valiliği kar tatili açıklamaları ilde yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Karadeniz bölgesinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle eğitim öğretimde tatil kararları peş peşe geliyor. Birçok ilden kar tatili haberi geliyor. Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar yağışının bu gece de devam etmesi bekleniyor. Peki, Samsun’da yarın okullar tatil mi? İşte detaylar…

Samsun yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Samsun kar tatili haberleri öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. Birçok ilden kar tatili haberi gelirken gözler Samsun Valiliği'ne çevrildi. Karadeniz bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini gösteriyor. Peki, Samsun'da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji tahminlerine göre; havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Kar yağışının kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

SAMSUN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (10 ŞUBAT)

Samsun kar tatiline ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

Samsun'da bu gece etkisini göstermesi beklenen kar yağışının Pazartesi günü de devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıkların -3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Salı gününden itibaren, hafta boyunca etkisini gösterecek yağmurlu havanın başlayacağı tahmin ediliyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya, Bilecik, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Karadeniz kıyıları ile akşam saatlerinden sonra Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneyi, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneyi, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden; oluşabilecek olumsuzluklara (soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.