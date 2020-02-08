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Yalova'da petrol tankeri karaya oturdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.02.2020 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020
PETROL TANKERİ KARAYA OTURDU!

- arasında motor arızası yapan tankeri, sebebiyle Çınarcık sahilinde karaya oturdu. Tankerin boş olması herkese rahat nefes aldırdı.

Marmara denizinde karaya oturan tankeri yürekleri ağza getirdi. ve arasında bekleme yapan Aster Alver isimli petrol tankeri, motor arızası sebebiyle sürüklenmeye başladı.

Yalova'da petrol tankeri karaya oturdu YALOVA'DA PETROL TANKERİ KARAYA OTURDU

KARAYA OTURDU

Şiddetli rüzgarın tesiriyle kontrolden çıkan gemi, Çınarcık sahilinde karaya oturdu. Kısa sürede geminin yanına gelen 3 adet römorkör, gemiyi açıklara çekmek için büyük çaba sarf ediyor.

HERKES RAHAT NEFES ALDI

Geminin içerisindeki mürettebat da ekiplere yardımcı olmaya çalışırken, tankerin boş olması herkese rahat nefes aldırdı.

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