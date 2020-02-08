Yalova'da petrol tankeri karaya oturdu
Giriş Tarihi: 08.02.2020 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020
Yalova-İstanbul arasında motor arızası yapan petrol tankeri, şiddetli rüzgar sebebiyle Çınarcık sahilinde karaya oturdu. Tankerin boş olması herkese rahat nefes aldırdı.
Marmara denizinde karaya oturan petrol tankeri yürekleri ağza getirdi. İstanbul ve Yalova arasında bekleme yapan Aster Alver isimli petrol tankeri, motor arızası sebebiyle sürüklenmeye başladı.
KARAYA OTURDU
Şiddetli rüzgarın tesiriyle kontrolden çıkan gemi, Çınarcık sahilinde karaya oturdu. Kısa sürede geminin yanına gelen 3 adet römorkör, gemiyi açıklara çekmek için büyük çaba sarf ediyor.
HERKES RAHAT NEFES ALDI
Geminin içerisindeki mürettebat da ekiplere yardımcı olmaya çalışırken, tankerin boş olması herkese rahat nefes aldırdı.
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