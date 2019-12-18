İstanbul Boğazı'nda 27 gün boyunca yanan tanker: Independenta

Kanal İstanbul yapılsın mı, yapılmasın mı?" tartışmaları devam ederken Türkiye'nin yakın tarihinde projenin neden gerekli olduğunun altını çizen bir facia yaşandı. 1979 yılında Libya'da aldığı 96 bin tonluk ham petrolü Romanya'ya götürmek için boğazdan geçen 150 bin grostonluk Rumen tankeri "Independenta", Karadeniz yönünden gelen Yunan kosteri Evriali’yle çarpışır. Yaşanan bu kazada 43 mürettebat hayatını kaybederken binlerce ton ham petrolde boğazın sularına karışır. Tankerde çıkan yangın 27 gün sonra kontrol altına alınıp söndürülürken, boğazdaki canlılar zarar gördü. Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan bu acı olay "Kanal İstanbul" projesine gözleri çevirdi.

'79 senesinde çekimleri devam eden Kemal Sunal'ın Korkusuz Korkak filminin bir sahnesinin arka planında, Independenta'nın dumanları İstanbul'u karartır.

Kopkoyu bir duman bulutu İstanbul semalarını kapsadığı ve 27 gün süren yangın... Hürriyet Gazetesi:16 Kasım 1979